Мать пыталась оказать помощь умирающей дочери

27 августа 2025, 14:30, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Бердске на репетиции ко Дню знаний скончалась ученица девятого класса школы № 3 "Пеликан". Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.

«Девушка пришла на подготовку танцевального номера, однако ей стало плохо еще до начала занятия. Находившаяся рядом мать, работающая учителем в этой же школе, вместе с другими пыталась оказать первую помощь, но спасти школьницу не удалось. Прибывшие врачи констатировали смерть», – говорится в сообщении.

Известно, что девятиклассница хорошо училась, участвовала в деятельности военно-патриотического клуба и ранее занималась танцами, но прекратила занятия по состоянию здоровья. Точная причина трагедии пока не установлена.

