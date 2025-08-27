Девятиклассница умерла на репетиции ко Дню знаний в Новосибирской области
Мать пыталась оказать помощь умирающей дочери
27 августа 2025, 14:30, ИА Амител
В Бердске на репетиции ко Дню знаний скончалась ученица девятого класса школы № 3 "Пеликан". Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.
«Девушка пришла на подготовку танцевального номера, однако ей стало плохо еще до начала занятия. Находившаяся рядом мать, работающая учителем в этой же школе, вместе с другими пыталась оказать первую помощь, но спасти школьницу не удалось. Прибывшие врачи констатировали смерть», – говорится в сообщении.
Известно, что девятиклассница хорошо училась, участвовала в деятельности военно-патриотического клуба и ранее занималась танцами, но прекратила занятия по состоянию здоровья. Точная причина трагедии пока не установлена.
Ранее в Красноярске 13-летняя школьница хотела притвориться мертвой, чтобы разыграть подругу, и умерла.
14:54:00 27-08-2025
"Точная причина трагедии пока не установлена" - отнюдь.
Причина - Первое Сентября.
Кто-то девять лет жизни отдаёт.
Кто-то - одиннадцать.
Кто-то целиком.