Пока врачи борются за жизнь режиссера, его жена Маргарита Симоньян тоже столкнулась с тяжелым недугом

10 сентября 2025, 15:00, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из программы "Международная пилорама" на НТВ

В последние дни общественность всколыхнули новости о здоровье Маргариты Симоньян. Журналистка в прямом эфире призналась, что у нее выявили тяжелое заболевание. А днем позже она сообщила, что ей уже сделали операцию. В то же время муж Симоньян, Тигран Кеосаян, остается в больнице. Напомним, он пережил клиническую смерть более восьми месяцев назад и впал в кому.

О том, что известно о состоянии Тиграна Кеосаяна к 10 сентября и правдивы ли слухи, что он вышел из комы, – в материале amic.ru.

1 В каком состоянии находится Тигран Кеосаян? Никакой подтвержденной информации о том, что состояние здоровья Тиграна Кеосаяна как-то изменилось, нет. Лечащие врачи режиссера по-прежнему никак не комментируют ситуацию. Периодически о том, как обстоят дела у Кеосаяна, в соцсетях сообщает его жена, Маргарита Симоньян. Судя по ее сообщениям, артист продолжает находиться в коме.

2 Правда ли, что Тигран Кеосаян вышел из комы? Нет. В начале сентября некоторые СМИ и Telegram-каналы публиковали такую информацию, но Маргарита Симоньян ее опровергла. Она подчеркнула, что подобные фейки возникают из-за того, что "нечистоплотные медийщики хайпятся на горе". «Новости о состоянии Тиграна я публикую сама. Если ничего не пишу, значит, нечего сказать», – отметила журналистка. Исходя из этого можно сделать вывод, что уже долгое время никаких изменений в состоянии здоровья Кеосаяна нет.

3 Каковы шансы Тиграна Кеосаяна выздороветь и вернуться к нормальной жизни? Неизвестно. Лечащие врачи никак не комментируют состояние здоровья своего пациента и не дают прогнозов на его выздоровление. Отметим лишь, что он находится в коме уже девятый месяц.