Девятый месяц в коме. Есть ли изменения в состоянии здоровья Тиграна Кеосаяна
Пока врачи борются за жизнь режиссера, его жена Маргарита Симоньян тоже столкнулась с тяжелым недугом
10 сентября 2025, 15:00, ИА Амител
Тигран Кеосаян / Фото: кадр из программы "Международная пилорама" на НТВ
В последние дни общественность всколыхнули новости о здоровье Маргариты Симоньян. Журналистка в прямом эфире призналась, что у нее выявили тяжелое заболевание. А днем позже она сообщила, что ей уже сделали операцию. В то же время муж Симоньян, Тигран Кеосаян, остается в больнице. Напомним, он пережил клиническую смерть более восьми месяцев назад и впал в кому.
О том, что известно о состоянии Тиграна Кеосаяна к 10 сентября и правдивы ли слухи, что он вышел из комы, – в материале amic.ru.
В каком состоянии находится Тигран Кеосаян?
Никакой подтвержденной информации о том, что состояние здоровья Тиграна Кеосаяна как-то изменилось, нет. Лечащие врачи режиссера по-прежнему никак не комментируют ситуацию.
Периодически о том, как обстоят дела у Кеосаяна, в соцсетях сообщает его жена, Маргарита Симоньян. Судя по ее сообщениям, артист продолжает находиться в коме.
Правда ли, что Тигран Кеосаян вышел из комы?
Нет. В начале сентября некоторые СМИ и Telegram-каналы публиковали такую информацию, но Маргарита Симоньян ее опровергла. Она подчеркнула, что подобные фейки возникают из-за того, что "нечистоплотные медийщики хайпятся на горе".
«Новости о состоянии Тиграна я публикую сама. Если ничего не пишу, значит, нечего сказать», – отметила журналистка. Исходя из этого можно сделать вывод, что уже долгое время никаких изменений в состоянии здоровья Кеосаяна нет.
Каковы шансы Тиграна Кеосаяна выздороветь и вернуться к нормальной жизни?
Неизвестно. Лечащие врачи никак не комментируют состояние здоровья своего пациента и не дают прогнозов на его выздоровление. Отметим лишь, что он находится в коме уже девятый месяц.
Что за серьезное заболевание нашли у жены Кеосаяна Маргариты Симоньян?
Что именно это за заболевание, неизвестно. Симоньян лишь сказала, что это "тяжелый и страшный" недуг. Спустя день после своего признания она сообщила, что ей уже провели операцию.
«Спасибо всем, кто переживал и молился. Я вас тоже очень люблю и ценю. Все дальнейшее – исключительно в руках Господа. На Него и буду уповать», – написала главред RT.
Подробнее о том, что известно о состоянии здоровья Симоньян, читайте в нашем материале.
15:04:26 10-09-2025
"Лечащие врачи никак не комментируют состояние здоровья своего пациента и не дают прогнозов на его выздоровление."
у нас в поликлинике такие же врачи...
неповезло...
16:04:40 10-09-2025
Musik (15:04:26 10-09-2025) "Лечащие врачи никак не комментируют состояние здоровья свое...
Нам бы таких врачей, как те, которых может позволить это семейство
15:19:16 10-09-2025
Остановите это поезд мчащийся по кругу каждодневно
17:06:16 10-09-2025
Гость (15:19:16 10-09-2025) Остановите это поезд мчащийся по кругу каждодневно... Вероятно, у них годовой абонемент, ведь на других сайтах эту новость ежедневно не дублируют.
16:02:07 10-09-2025
а зачем операцию делала если всё в руках Господа? лечилась бы молитвами.
16:21:14 10-09-2025
Гость (16:02:07 10-09-2025) а зачем операцию делала если всё в руках Господа? лечилась б... уже.
Тем, кто боится не потянуть детей, нужно не предохраняться, а довериться Богу и понять, что он пошлет только необходимое. Об этом заявил священник Русской православной церкви (РПЦ), настоятель храма во имя Пресвятой Владычицы Богородицы игумении горы Афонской в Санкт-Петербурге протоиерей Кирилл Иванов во время стрима в своем паблике «С попом обо всем!» во «ВКонтакте».
16:13:30 10-09-2025
А чисто теоретически, если он там будет лет 20 лежать, каждый день про него будут писать?
11:00:14 11-09-2025
Гость (16:13:30 10-09-2025) А чисто теоретически, если он там будет лет 20 лежать, кажды... как сиси кэпфел
16:32:36 10-09-2025
Мне кажется это вредительство со стороны его недругов. Даже те кто не имел ничего против, уже возненавидели.
05:28:23 11-09-2025
Да не верю я, что он в коме 9 месяцев... Врут и не краснеют... Лежит где нибудь на солнышке у моря на белом песочке , и нам эту дичь втирают...
10:58:59 12-09-2025
Здоровья Вам и мужу. Дай Бог будет хорошо.
05:21:00 14-09-2025
Маргарита, не обращайте внимание на злобные бредни убогих комментаторов. К сожалению, есть недалекие завистливые люди, которые свои токсины распространяют на все и вся вокруг.
Здоровья Вам, терпения и надежды.
23:56:51 15-09-2025
Простого человека отключили бы уже