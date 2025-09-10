НОВОСТИОбщество

Девятый месяц в коме. Есть ли изменения в состоянии здоровья Тиграна Кеосаяна

Пока врачи борются за жизнь режиссера, его жена Маргарита Симоньян тоже столкнулась с тяжелым недугом

10 сентября 2025, 15:00, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из программы "Международная пилорама" на НТВ
В последние дни общественность всколыхнули новости о здоровье Маргариты Симоньян. Журналистка в прямом эфире призналась, что у нее выявили тяжелое заболевание. А днем позже она сообщила, что ей уже сделали операцию. В то же время муж Симоньян, Тигран Кеосаян, остается в больнице. Напомним, он пережил клиническую смерть более восьми месяцев назад и впал в кому.

О том, что известно о состоянии Тиграна Кеосаяна к 10 сентября и правдивы ли слухи, что он вышел из комы, – в материале amic.ru.

1

В каком состоянии находится Тигран Кеосаян?

Никакой подтвержденной информации о том, что состояние здоровья Тиграна Кеосаяна как-то изменилось, нет. Лечащие врачи режиссера по-прежнему никак не комментируют ситуацию.
Периодически о том, как обстоят дела у Кеосаяна, в соцсетях сообщает его жена, Маргарита Симоньян. Судя по ее сообщениям, артист продолжает находиться в коме.
2

Правда ли, что Тигран Кеосаян вышел из комы?

Нет. В начале сентября некоторые СМИ и Telegram-каналы публиковали такую информацию, но Маргарита Симоньян ее опровергла. Она подчеркнула, что подобные фейки возникают из-за того, что "нечистоплотные медийщики хайпятся на горе".
«Новости о состоянии Тиграна я публикую сама. Если ничего не пишу, значит, нечего сказать», – отметила журналистка. Исходя из этого можно сделать вывод, что уже долгое время никаких изменений в состоянии здоровья Кеосаяна нет.
3

Каковы шансы Тиграна Кеосаяна выздороветь и вернуться к нормальной жизни?

Неизвестно. Лечащие врачи никак не комментируют состояние здоровья своего пациента и не дают прогнозов на его выздоровление. Отметим лишь, что он находится в коме уже девятый месяц.
4

Что за серьезное заболевание нашли у жены Кеосаяна Маргариты Симоньян?

Что именно это за заболевание, неизвестно. Симоньян лишь сказала, что это "тяжелый и страшный" недуг. Спустя день после своего признания она сообщила, что ей уже провели операцию.
«Спасибо всем, кто переживал и молился. Я вас тоже очень люблю и ценю. Все дальнейшее – исключительно в руках Господа. На Него и буду уповать», – написала главред RT.
Подробнее о том, что известно о состоянии здоровья Симоньян, читайте в нашем материале.
Маргарита Симоньян / Фото: кадр из передачи

Что известно о тяжелом заболевании Маргариты Симоньян и что за операцию ей сделали?

Ранее журналистка, муж которой лежит в коме, рассказала о своем недуге в прямом эфире
Комментарии 13

Musik
Musik

15:04:26 10-09-2025

"Лечащие врачи никак не комментируют состояние здоровья своего пациента и не дают прогнозов на его выздоровление."
у нас в поликлинике такие же врачи...
неповезло...
неповезло...

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:04:40 10-09-2025

Musik (15:04:26 10-09-2025) "Лечащие врачи никак не комментируют состояние здоровья свое...
Нам бы таких врачей, как те, которых может позволить это семейство

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:19:16 10-09-2025

Остановите это поезд мчащийся по кругу каждодневно

  32 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:06:16 10-09-2025

Гость (15:19:16 10-09-2025) Остановите это поезд мчащийся по кругу каждодневно... Вероятно, у них годовой абонемент, ведь на других сайтах эту новость ежедневно не дублируют.

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:02:07 10-09-2025

а зачем операцию делала если всё в руках Господа? лечилась бы молитвами.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

16:21:14 10-09-2025

Гость (16:02:07 10-09-2025) а зачем операцию делала если всё в руках Господа? лечилась б... уже.
Тем, кто боится не потянуть детей, нужно не предохраняться, а довериться Богу и понять, что он пошлет только необходимое. Об этом заявил священник Русской православной церкви (РПЦ), настоятель храма во имя Пресвятой Владычицы Богородицы игумении горы Афонской в Санкт-Петербурге протоиерей Кирилл Иванов во время стрима в своем паблике «С попом обо всем!» во «ВКонтакте».

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:13:30 10-09-2025

А чисто теоретически, если он там будет лет 20 лежать, каждый день про него будут писать?

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:00:14 11-09-2025

Гость (16:13:30 10-09-2025) А чисто теоретически, если он там будет лет 20 лежать, кажды... как сиси кэпфел

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:32:36 10-09-2025

Мне кажется это вредительство со стороны его недругов. Даже те кто не имел ничего против, уже возненавидели.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Наталья

05:28:23 11-09-2025

Да не верю я, что он в коме 9 месяцев... Врут и не краснеют... Лежит где нибудь на солнышке у моря на белом песочке , и нам эту дичь втирают...

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Виталий Анашкин.

10:58:59 12-09-2025

Здоровья Вам и мужу. Дай Бог будет хорошо.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Наталья

05:21:00 14-09-2025

Маргарита, не обращайте внимание на злобные бредни убогих комментаторов. К сожалению, есть недалекие завистливые люди, которые свои токсины распространяют на все и вся вокруг.
Здоровья Вам, терпения и надежды.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Татьяна

23:56:51 15-09-2025

Простого человека отключили бы уже

  0 Нравится
Ответить
