Маргарита Симоньян / Фото: кадр из передачи "Судьба человека" на телеканале "Россия"
Известную российскую журналистку и главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян прооперировали. Об этом она сама сообщила в своих соцсетях и намекнула, что на этом ее лечение не закончится. Напомним, накануне в эфире федерального телевидения она рассказала, что у нее диагностировали "страшную и тяжелую" болезнь. При этом сама Симоньян продолжает регулярно навещать своего мужа Тиграна Кеосаяна, который уже девятый месяц лежит в коме после перенесенной клинической смерти.
О том, что известно о заболевании Маргариты Симоньян и ее состоянии после перенесенной операции, – в материале amic.ru.
1
Как прошла операция у Маргариты Симоньян?
Судя по всему, операция прошла успешно. Сообщение, которое Маргарита Симоньян опубликовала в ночь с 8 на 9 сентября, было довольно позитивным.
«Пару часов назад я вышла их наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленнои криво, простите. Спасибо всем, кто переживал и молился. Я вас тоже очень люблю и ценю», – написала журналистка. (Орфография и пунктуация сохранены.)
2
В каком состоянии находится Маргарита Симоньян после перенесенной операции?
Точной информации о состоянии здоровья Маргариты Симоньян после перенесенной операции нет. Но судя по тону публикации журналистки, чувствует она себя удовлетворительно. При этом она подчеркнула, что до конца непонятно, что с ее здоровьем будет дальше.
«Все дальнейшее – исключительно в руках Господа. На Него и буду уповать», – закончила Симоньян.
3
Что за серьезную болезнь обнаружили у Маргариты Симоньян?
Точный диагноз неизвестен. Маргарита Симоньян, которая рассказала о проблемах со здоровьем 8 сентября в прямом эфире на телеканале "Россия 24", лишь назвала свое заболевание "тяжелым и страшным".
Журналистка лишь намекнула, что операция, которую ей сделали днем позже, на сердце. Симоньян пришла в эфир с орденом равноапостольной княгини Ольги III степени, который ей накануне вручил патриарх Кирилл. Рассказывая о своем недуге, главред RT отметила, что операцию будут делать "прямо под этим орденом", показывая рукой на левую часть груди.
Она также добавила, что решила рассказать обо всем в прямом эфире по двум причинам: во-первых, чтобы аудитория знала правду и не верила слухам, а во-вторых, чтобы поддержать других, кто "проходит через то же самое".
4
Есть ли новости о состоянии здоровья Тиграна Кеосаяна?
Увы, нет. Тигран Кеосаян по-прежнему находится в коме, значимых изменений в состоянии его здоровья нет. Недавно СМИ опубликовали информацию о том, что режиссер якобы "проснулся". Но Маргарита Симоньян опровергла эту информацию, отметив, что на их семейном горе "хайпятся нечистоплотные медийщики".
«Новости о состоянии Тиграна я публикую сама. Если ничего не пишу, значит, нечего сказать», – подчеркнула журналистка.
15:04:51 09-09-2025
"чтобы поддержать других, кто "проходит через то же самое"
Так через что же? Какой-то дешевый хайп. Или вообще молчала бы. Что-то это семейства стало очень много в пространстве, надоели.
15:14:30 09-09-2025
второй акт.сезон.
на любителя зрелище, лично я не он
15:17:31 09-09-2025
Есть все таки что-то выше. Шлет сигналы.
15:33:34 09-09-2025
Сосед (15:17:31 09-09-2025) Есть все таки что-то выше. Шлет сигналы. ... думаете скоро начнут про всю их родню сюда писать?
16:42:12 09-09-2025
Такое ощущение что их семья взяла в аренду СМИ)
16:48:25 09-09-2025
Галимый фейк
19:44:18 09-09-2025
Типа не исключён сценарий: когда очнётся "Ромео", то может статься, что "Джульетта" почиет в бозе?
09:41:22 10-09-2025
Гость (19:44:18 09-09-2025) Типа не исключён сценарий: когда очнётся "Ромео", то может с...
Тогда пусть все будет по классике
10:55:24 10-09-2025
Чем то не угодило это семейство всевышнему.
11:42:02 13-09-2025
Растеряли мы доброту и сострадания а где и сами не заметили а Маргарите терпения вы настоящая и любить и быть любимой не каждому бог даёт такое счастье я верю у вас все будет хорошо и вы снова будете в месте
16:14:28 13-09-2025
Людмила (11:42:02 13-09-2025) вы снова будете в месте ... В каком месте они снова будут ВМЕСТЕ? Координаты есть?
17:54:24 14-09-2025
Люди,будьте добрее,ГОСПОДЬ все видит,злость и зависть к добру не доведут.А Маргарите терпения,сил,удачи,здоровья,и,чтобы муж поправился.