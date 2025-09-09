НОВОСТИОбщество

Что известно о тяжелом заболевании Маргариты Симоньян и что за операцию ей сделали?

Ранее журналистка, муж которой лежит в коме, рассказала о своем недуге в прямом эфире

09 сентября 2025, 14:45, ИА Амител

Маргарита Симоньян / Фото: кадр из передачи "Судьба человека" на телеканале "Россия"
Маргарита Симоньян / Фото: кадр из передачи "Судьба человека" на телеканале "Россия"

Известную российскую журналистку и главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян прооперировали. Об этом она сама сообщила в своих соцсетях и намекнула, что на этом ее лечение не закончится. Напомним, накануне в эфире федерального телевидения она рассказала, что у нее диагностировали "страшную и тяжелую" болезнь. При этом сама Симоньян продолжает регулярно навещать своего мужа Тиграна Кеосаяна, который уже девятый месяц лежит в коме после перенесенной клинической смерти. 

О том, что известно о заболевании Маргариты Симоньян и ее состоянии после перенесенной операции, – в материале amic.ru. 

1

Как прошла операция у Маргариты Симоньян?

Судя по всему, операция прошла успешно. Сообщение, которое Маргарита Симоньян опубликовала в ночь с 8 на 9 сентября, было довольно позитивным. 
«Пару часов назад я вышла их наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленнои криво, простите.  Спасибо всем, кто переживал и молился. Я вас тоже очень люблю и ценю», – написала журналистка. (Орфография и пунктуация сохранены.)
2

В каком состоянии находится Маргарита Симоньян после перенесенной операции?

Точной информации о состоянии здоровья Маргариты Симоньян после перенесенной операции нет. Но судя по тону публикации журналистки, чувствует она себя удовлетворительно. При этом она подчеркнула, что до конца непонятно, что с ее здоровьем будет дальше.
«Все дальнейшее – исключительно в руках Господа. На Него и буду уповать», – закончила Симоньян. 
3

Что за серьезную болезнь обнаружили у Маргариты Симоньян?

Точный диагноз неизвестен. Маргарита Симоньян, которая рассказала о проблемах со здоровьем 8 сентября в прямом эфире на телеканале "Россия 24", лишь назвала свое заболевание "тяжелым и страшным".
Журналистка лишь намекнула, что операция, которую ей сделали днем позже, на сердце. Симоньян пришла в эфир с орденом равноапостольной княгини Ольги III степени, который ей накануне вручил патриарх Кирилл. Рассказывая о своем недуге, главред RT отметила, что операцию будут делать "прямо под этим орденом", показывая рукой на левую часть груди.
Она также добавила, что решила рассказать обо всем в прямом эфире по двум причинам: во-первых, чтобы аудитория знала правду и не верила слухам, а во-вторых, чтобы поддержать других, кто "проходит через то же самое". 
4

Есть ли новости о состоянии здоровья Тиграна Кеосаяна?

Увы, нет. Тигран Кеосаян по-прежнему находится в коме, значимых изменений в состоянии его здоровья нет. Недавно СМИ опубликовали информацию о том, что режиссер якобы "проснулся". Но Маргарита Симоньян опровергла эту информацию, отметив, что на их семейном горе "хайпятся нечистоплотные медийщики"
«Новости о состоянии Тиграна я публикую сама. Если ничего не пишу, значит, нечего сказать», – подчеркнула журналистка.
Маргарита Симоньян / Фото: t.me/margaritasimonyan

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

15:04:51 09-09-2025

"чтобы поддержать других, кто "проходит через то же самое"

Так через что же? Какой-то дешевый хайп. Или вообще молчала бы. Что-то это семейства стало очень много в пространстве, надоели.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:14:30 09-09-2025

второй акт.сезон.
на любителя зрелище, лично я не он

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сосед

15:17:31 09-09-2025

Есть все таки что-то выше. Шлет сигналы.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:33:34 09-09-2025

Сосед (15:17:31 09-09-2025) Есть все таки что-то выше. Шлет сигналы. ... думаете скоро начнут про всю их родню сюда писать?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:42:12 09-09-2025

Такое ощущение что их семья взяла в аренду СМИ)

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:48:25 09-09-2025

Галимый фейк

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:44:18 09-09-2025

Типа не исключён сценарий: когда очнётся "Ромео", то может статься, что "Джульетта" почиет в бозе?

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:41:22 10-09-2025

Гость (19:44:18 09-09-2025) Типа не исключён сценарий: когда очнётся "Ромео", то может с...
Тогда пусть все будет по классике

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:55:24 10-09-2025

Чем то не угодило это семейство всевышнему.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Людмила

11:42:02 13-09-2025

Растеряли мы доброту и сострадания а где и сами не заметили а Маргарите терпения вы настоящая и любить и быть любимой не каждому бог даёт такое счастье я верю у вас все будет хорошо и вы снова будете в месте

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:14:28 13-09-2025

Людмила (11:42:02 13-09-2025) вы снова будете в месте ... В каком месте они снова будут ВМЕСТЕ? Координаты есть?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Нина

17:54:24 14-09-2025

Люди,будьте добрее,ГОСПОДЬ все видит,злость и зависть к добру не доведут.А Маргарите терпения,сил,удачи,здоровья,и,чтобы муж поправился.

  2 Нравится
Ответить
