Ранее журналистка, муж которой лежит в коме, рассказала о своем недуге в прямом эфире

09 сентября 2025, 14:45, ИА Амител

Маргарита Симоньян / Фото: кадр из передачи "Судьба человека" на телеканале "Россия"

Известную российскую журналистку и главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян прооперировали. Об этом она сама сообщила в своих соцсетях и намекнула, что на этом ее лечение не закончится. Напомним, накануне в эфире федерального телевидения она рассказала, что у нее диагностировали "страшную и тяжелую" болезнь. При этом сама Симоньян продолжает регулярно навещать своего мужа Тиграна Кеосаяна, который уже девятый месяц лежит в коме после перенесенной клинической смерти.

О том, что известно о заболевании Маргариты Симоньян и ее состоянии после перенесенной операции, – в материале amic.ru.

1 Как прошла операция у Маргариты Симоньян? Судя по всему, операция прошла успешно. Сообщение, которое Маргарита Симоньян опубликовала в ночь с 8 на 9 сентября, было довольно позитивным. Пару часов назад я вышла их наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленнои криво, простите. Спасибо всем, кто переживал и молился. Я вас тоже очень люблю и ценю», – написала журналистка . (Орфография и пунктуация сохранены.)

2 В каком состоянии находится Маргарита Симоньян после перенесенной операции? Точной информации о состоянии здоровья Маргариты Симоньян после перенесенной операции нет. Но судя по тону публикации журналистки, чувствует она себя удовлетворительно. При этом она подчеркнула, что до конца непонятно, что с ее здоровьем будет дальше. «Все дальнейшее – исключительно в руках Господа. На Него и буду уповать», – закончила Симоньян.

3 Что за серьезную болезнь обнаружили у Маргариты Симоньян? Точный диагноз неизвестен. Маргарита Симоньян, которая рассказала о проблемах со здоровьем 8 сентября в прямом эфире на телеканале "Россия 24" , лишь назвала свое заболевание "тяжелым и страшным". Журналистка лишь намекнула, что операция, которую ей сделали днем позже, на сердце. Симоньян пришла в эфир с орденом равноапостольной княгини Ольги III степени, который ей накануне вручил патриарх Кирилл. Рассказывая о своем недуге, главред RT отметила, что операцию будут делать "прямо под этим орденом", показывая рукой на левую часть груди. Она также добавила, что решила рассказать обо всем в прямом эфире по двум причинам: во-первых, чтобы аудитория знала правду и не верила слухам, а во-вторых, чтобы поддержать других, кто "проходит через то же самое".