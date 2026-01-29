Юрист назвал слова, из-за которых банки могут заблокировать перевод
Банковские системы автоматически анализируют поле "сообщение получателю"
29 января 2026, 10:36, ИА Амител
Банки могут заблокировать счет из‑за комментария при переводе. Об этом предупредил руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с агентством "Прайм".
Речь идет о поле "сообщение получателю", которое доступно в банковских приложениях при переводе средств с карты на карту. Хотя функция позволяет оставить небольшой комментарий для адресата, неосторожное заполнение этого поля способно привести к блокировке счета.
По словам эксперта, кредитные организации обязаны анализировать содержимое таких сообщений — это часть мер по противодействию противоправной деятельности. При этом основная причина блокировок кроется не в использовании запрещенных слов или шутливых фраз, а в упоминаниях, которые могут быть истолкованы как признаки коммерческой деятельности.
Александр Хаминский посоветовал исключить из комментариев фразы вроде "оплата услуг", "оплата за товар", "заказ", "аренда" и любые другие выражения, позволяющие расценить перевод как коммерческий. Дело в том, что счета физических лиц не предназначены для бизнес‑операций, и подобные указания в поле сообщения могут вызвать у банка подозрения.
В качестве безопасной альтернативы специалист советует вовсе не заполнять поле "сообщение получателю", чтобы избежать риска блокировки счета.
Ранее сообщалось, что Банк России расширит перечень признаков мошеннических операций. Обновленный список признаков мошеннических переводов будет учитывать смену номера телефона для входа в интернет-банк.
10:52:41 29-01-2026
А если перевести 300 рублей шумной соседке сверху с сообщением "спасибо за чудесный минуэт, запиши меня в следующий раз на пятницу" - соседку закроют за незаконное занятие простигосподи?
11:10:47 29-01-2026
Гость (10:52:41 29-01-2026) А если перевести 300 рублей шумной соседке сверху с сообщени... Сначала вас закроют с целью выяснить, где вы взяли 300 рублей.
11:12:24 29-01-2026
то советуют написать сообщение к переводу, то не писать. ну вы там уже определитесь....
11:25:55 29-01-2026
Помню в начале десятых годов неравнодушные люди переводили деньги бойцам на помощь Донбассу, а разные зелёные и синие банки блокировали и переводы, и карты получателей вместе с этими деньгами. То есть банки всячески боролись с неравнодушными людьми, оказывающими финансовую помощью Донбассу. Почему до сих пор не дадена правовая оценка действиям банков, которые блокировали добровольные пожертвования в адрес защитников Донбасса? Почему у этих банков не отобрана лицензия? Они слишком большие или принадлежат тем кого трогать нельзя?
15:05:49 29-01-2026
Гость (11:25:55 29-01-2026) Помню в начале десятых годов неравнодушные люди переводили д... Какие бойцы на Донбассе в начале десятых годов? Катаклизма началась в 2014.
14:34:14 29-01-2026
думаю за слова хочу воспользоваться своими деньгами