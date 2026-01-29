Юрист назвал слова, из-за которых банки могут заблокировать перевод

Банковские системы автоматически анализируют поле "сообщение получателю"

29 января 2026, 10:36, ИА Амител

Человек с телефоном в руках / Фото: amic.ru

Банки могут заблокировать счет из‑за комментария при переводе. Об этом предупредил руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с агентством "Прайм".

Речь идет о поле "сообщение получателю", которое доступно в банковских приложениях при переводе средств с карты на карту. Хотя функция позволяет оставить небольшой комментарий для адресата, неосторожное заполнение этого поля способно привести к блокировке счета.

По словам эксперта, кредитные организации обязаны анализировать содержимое таких сообщений — это часть мер по противодействию противоправной деятельности. При этом основная причина блокировок кроется не в использовании запрещенных слов или шутливых фраз, а в упоминаниях, которые могут быть истолкованы как признаки коммерческой деятельности.

Александр Хаминский посоветовал исключить из комментариев фразы вроде "оплата услуг", "оплата за товар", "заказ", "аренда" и любые другие выражения, позволяющие расценить перевод как коммерческий. Дело в том, что счета физических лиц не предназначены для бизнес‑операций, и подобные указания в поле сообщения могут вызвать у банка подозрения.

В качестве безопасной альтернативы специалист советует вовсе не заполнять поле "сообщение получателю", чтобы избежать риска блокировки счета.

Ранее сообщалось, что Банк России расширит перечень признаков мошеннических операций. Обновленный список признаков мошеннических переводов будет учитывать смену номера телефона для входа в интернет-банк.