Хвостики под контроль. В Госдуме намерены запретить продавать собак и кошек без документов

29 января 2026, 09:47, ИА Амител

Собака с хозяином / Фото: amic.ru

В Госдуме готовят изменения в правилах продажи породистых животных: собак и кошек могут разрешить продавать только при наличии документов, подтверждающих их происхождение. Соответствующий законопроект, как сообщают "Известия", вводит базовые понятия — кто считается заводчиком, что относится к разведению и какие документы будут признаваться свидетельством происхождения животного.

Ключевым элементом инициативы станет создание федеральной системы учета и контроля. Предлагается учредить единую некоммерческую организацию федерального уровня, которая будет вести реестр заводчиков, разрабатывать и утверждать правила племенной работы, обучать специалистов, организовывать выставки и контролировать соблюдение установленных стандартов. Перечень обязательных документов при продаже или ином отчуждении животных планируется утвердить отдельным решением правительства РФ.

Авторы законопроекта считают, что новые правила позволят сократить нелегальное разведение, а также снизить количество животных с наследственными заболеваниями и проблемами поведения. Предполагается, что основные положения закона могут вступить в силу с 1 сентября 2026 года.

В то же время эксперты обращают внимание на возможные риски. Руководитель кинологического центра "Школа Орлова" Виталий Орлов отмечает, что качество разведения определяется не столько наличием документов, сколько реальным отбором животных по здоровью и психике. Он также указывает, что усиление регулирования может привести к росту бюрократической нагрузки и стать финансово сложным для небольших добросовестных питомников, для которых племенная работа и без того требует значительных затрат.

