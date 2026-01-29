Хвостики под контроль. В Госдуме намерены запретить продавать собак и кошек без документов
Ключевым элементом инициативы станет создание федеральной системы учета и контроля
В Госдуме готовят изменения в правилах продажи породистых животных: собак и кошек могут разрешить продавать только при наличии документов, подтверждающих их происхождение. Соответствующий законопроект, как сообщают "Известия", вводит базовые понятия — кто считается заводчиком, что относится к разведению и какие документы будут признаваться свидетельством происхождения животного.
Ключевым элементом инициативы станет создание федеральной системы учета и контроля. Предлагается учредить единую некоммерческую организацию федерального уровня, которая будет вести реестр заводчиков, разрабатывать и утверждать правила племенной работы, обучать специалистов, организовывать выставки и контролировать соблюдение установленных стандартов. Перечень обязательных документов при продаже или ином отчуждении животных планируется утвердить отдельным решением правительства РФ.
Авторы законопроекта считают, что новые правила позволят сократить нелегальное разведение, а также снизить количество животных с наследственными заболеваниями и проблемами поведения. Предполагается, что основные положения закона могут вступить в силу с 1 сентября 2026 года.
В то же время эксперты обращают внимание на возможные риски. Руководитель кинологического центра "Школа Орлова" Виталий Орлов отмечает, что качество разведения определяется не столько наличием документов, сколько реальным отбором животных по здоровью и психике. Он также указывает, что усиление регулирования может привести к росту бюрократической нагрузки и стать финансово сложным для небольших добросовестных питомников, для которых племенная работа и без того требует значительных затрат.
09:59:37 29-01-2026
Меньше токсоплазмоза = меньше дтп и прочих бед от самодурства.
10:01:15 29-01-2026
Дополнить абзацем: "в населенном пункте запрещены бродячие собаки. власти должны регулярно (раз в день) проводить рейды и утилизировать всех новых бродячих собак".
12:34:30 29-01-2026
В Госдуме готовят изменения в правилах продажи породистых животных: собак и кошек могут разрешить продавать только при наличии документов, подтверждающих их происхождение. ///////////////////// то есть если питомец беспородный, то его можно продавать?
18:28:28 29-01-2026
Гость (12:34:30 29-01-2026) В Госдуме готовят изменения в правилах продажи породистых жи... И такое впечатление, что документы " заводчик " продавец не может просто купить!
12:46:48 29-01-2026
Надо вообще запретить продавать животных, людей же продавать нельзя, а почему животных можно.
14:11:03 29-01-2026
Гость (12:46:48 29-01-2026) Надо вообще запретить продавать животных, людей же продавать... сначала надо запретить глупость
животное = имущество по закону
и запретить зоошизу, для которой животное= человек
14:11:06 29-01-2026
Гость (12:46:48 29-01-2026) Надо вообще запретить продавать животных, людей же продавать... Если человек купил животное, то ему потом жалко выбросить. Отдавать просто так можно только родственникам и друзьям, в ком уверен.
14:43:31 29-01-2026
Гость (12:46:48 29-01-2026) Надо вообще запретить продавать животных, людей же продавать... потому что, животные в РФ считаются имуществом, к сожалению.