Пострадала пассажирка иномарки. Стали известны подробности жесткого ДТП в центре Барнаула

29 января 2026, 10:12, ИА Амител

Жесткое ДТП в Барнауле / Фото: amic.ru

Утром 29 января в центре Барнаула произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала женщина.

Как сообщили в городской Госавтоинспекции, авария случилась около 08:10 в районе дома № 35 на Социалистическом проспекте. По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, выезжая с улицы Анатолия, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с Mitsubishi Outlander, которым управлял 34-летний мужчина.

В результате удара травмы получила 30-летняя пассажирка кроссовера. Девушку доставили в медицинское учреждение, где ей оказали необходимую помощь.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства и причины ДТП уточняются.

