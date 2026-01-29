Пострадала пассажирка иномарки. Стали известны подробности жесткого ДТП в центре Барнаула
Девушку доставили в медицинское учреждение
29 января 2026, 10:12, ИА Амител
Утром 29 января в центре Барнаула произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала женщина.
Как сообщили в городской Госавтоинспекции, авария случилась около 08:10 в районе дома № 35 на Социалистическом проспекте. По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, выезжая с улицы Анатолия, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с Mitsubishi Outlander, которым управлял 34-летний мужчина.
В результате удара травмы получила 30-летняя пассажирка кроссовера. Девушку доставили в медицинское учреждение, где ей оказали необходимую помощь.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства и причины ДТП уточняются.
10:17:41 29-01-2026
неудивительно, там из-за кучи снега не видно ничего
11:01:10 29-01-2026
гость (10:17:41 29-01-2026) неудивительно, там из-за кучи снега не видно ничего... И поэтому надо ехать не глядя!?
12:41:14 29-01-2026
Юс (11:01:10 29-01-2026) И поэтому надо ехать не глядя!?... Развернуться и назад уехать?
15:49:14 29-01-2026
Гость (12:41:14 29-01-2026) Развернуться и назад уехать?... Можно скорость снизить. Не благодари.
11:22:21 29-01-2026
Точно, у нас в городе почти все перекрестки завалены горами снега, обзора нет вообще, приходится очень аккуратно выезжать, риск ДТП из-за отсутствия обзора увеличен многократно. Но ГИБДД у нас как обычно только сам факт ДТП способна фиксировать, хотя в их обязанностях четко прописано что они должны предпринимать действия по их предотвращению. Ну и где их эти действия, где нагибание ответственных за эти горы снега ?
11:40:38 29-01-2026
Гость (11:22:21 29-01-2026) Точно, у нас в городе почти все перекрестки завалены горами ... Сколько в Барнауле сотрудников ГАИ и сколько из них патрулируют улицы? Мне хочется знать чем они занимаются в общей массе.
11:47:41 29-01-2026
Гость (11:40:38 29-01-2026) Сколько в Барнауле сотрудников ГАИ и сколько из них патрулир... а зачем им патрулировать? за них камеры работают. а снег вывозить - это дорожные службы в ответе. к ДПС ни какого отношения не имеют.
12:19:20 29-01-2026
Гость (11:40:38 29-01-2026) Сколько в Барнауле сотрудников ГАИ и сколько из них патрулир... Ну, есть же у них где-то офис. Там поди и сидят, греются.
11:17:20 29-01-2026
Две Mitsubishi встретились
14:47:45 29-01-2026
Гость (11:17:20 29-01-2026) Две Mitsubishi встретились... Всё плохо живем...
13:57:47 29-01-2026
Не можем мы, граждане позволить себе иных органов власти и управления.
А вот лужи, сугробы и рекламные конструкции - диверсия. А за Уралом война - плохо это.