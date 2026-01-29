Пожарные не смогли подняться в горку из-за плохой уборки снега в поселке Центральном

По словам местных жителей, из-за снежных завалов здесь регулярно возникают трудности с проездом

29 января 2026, 09:17, ИА Амител

В барнаульском поселке Центральном пожарная техника не смогла проехать к жилым домам из-за неубранного снега. На кадрах, снятых местными жителями, видно, как пожарная машина застревает в узком проезде и не может подняться в горку — разогнаться мешает плотный слой снега, пишет Telegram-канал "В курсе 22".

Проблемный участок ведет к жилым домам на улице Александровской, 108. По словам жителей, из-за снежных завалов здесь регулярно возникают трудности с проездом: люди не могут вовремя добраться на работу, дети — в школы и детские сады. Особую тревогу вызывает ситуация с экстренными службами — в случае ЧП скорая помощь или пожарные могут просто не успеть.

Жители утверждают, что вынуждены решать проблему своими силами и за собственный счет нанимают частную технику для расчистки дорог, опасаясь, что без этого доступ к их домам останется фактически заблокированным.

Ранее сообщалось, что на улице Горской в краевой столице пожарные столкнулись с трудностями при тушении пожара из-за нечищеных проездов. Возгорание произошло в бане, однако подъехать к месту ЧП спецтехника смогла не сразу — одна из пожарных машин застряла.