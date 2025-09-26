НОВОСТИБизнес

Директор барнаульского зоопарка возглавил медиарейтинг алтайских бизнесменов

В первую тройку также вошли архитектор и предприниматель

26 сентября 2025, 17:00, ИА Амител

Краевые предприниматели / Коллаж: "Атмосфера"
Краевые предприниматели / Коллаж: "Атмосфера"

Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев вновь возглавил рейтинг региональных предпринимателей, которых чаще всего упоминали СМИ в августе 2025 года. Исследование провела "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за август:

  • Сергей Писарев ("Лесная сказка") – 1-е место, 25 упоминаний;
  • Александр Деринг ("Классика") – 2-е место, 13 упоминаний;
  • Юрий Матвейко ("Октан") – 3-е место, 11 упоминаний;
  • Александр Локтев (Барнаульский пивоваренный завод) – 4-е место, 10 упоминаний;
  • Андрей Солодилов (Барнаульский пивоваренный завод) – 5-е место, 7 упоминаний.
Медиарейтинг алтайских предпринимателей за август 2025 года / Инфографика: "Атмосфера"

«Первое место у Сергея Писарева, занимавшего третью строчку в июле. Александр Деринг переместился с первой позиции на вторую. Юрий Матвейко сохранил за собой третье место. Александр Локтев поднялся с пятой строчки на четвертую, поменявшись местом с Андреем Солодиловым, замкнувшим топ-5 в августе», – отмечает издание.

Иванна

18:07:38 26-09-2025

Здоровья и больше хороших дел. Мы с Вами.

