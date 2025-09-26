Директор барнаульского зоопарка возглавил медиарейтинг алтайских бизнесменов

В первую тройку также вошли архитектор и предприниматель

26 сентября 2025, 17:00, ИА Амител

Краевые предприниматели / Коллаж: "Атмосфера"

Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев вновь возглавил рейтинг региональных предпринимателей, которых чаще всего упоминали СМИ в августе 2025 года. Исследование провела "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за август:

Сергей Писарев ("Лесная сказка") – 1-е место, 25 упоминаний;

Александр Деринг ("Классика") – 2-е место, 13 упоминаний;

Юрий Матвейко ("Октан") – 3-е место, 11 упоминаний;

Александр Локтев (Барнаульский пивоваренный завод) – 4-е место, 10 упоминаний;

Андрей Солодилов (Барнаульский пивоваренный завод) – 5-е место, 7 упоминаний.

Медиарейтинг алтайских предпринимателей за август 2025 года / Инфографика: "Атмосфера"