Вспышки заболеваемости пневмонией зафиксировали в 16 регионах России
Групповые очаги возникают в детских образовательных учреждениях
18 октября 2024, 21:40, ИА Амител
В этом году в России наблюдается увеличение числа случаев заболевания пневмонией, но ситуация находится под контролем, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
"В детских организованных коллективах регистрируются групповые очаги инфекции. Основным возбудителем как единичных случаев заболевания, так и очагов инфекции является микоплазма", – говорится в сообщении.
Специалисты Роспотребнадзора заранее, перед началом эпидемиологического сезона, приняли все необходимые меры для предотвращения ухудшения ситуации с заболеваемостью внебольничными пневмониями. Поэтому ситуация находится под контролем, подчеркнули в пресс-службе.
В школах и детских садах усилен контроль при утреннем приеме детей. Проводятся специальные мероприятия, направленные на выявление признаков заболевания, сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось о вспышках пневмонии в 16 регионах.
00:23:33 19-10-2024
А, что не написали в каких регионах? Вдруг, кто-то собирается в один из этих регионов?
08:58:41 19-10-2024
Гость (00:23:33 19-10-2024) А, что не написали в каких регионах? Вдруг, кто-то собираетс... Зачем куда-то ехать. У нас оно есть. Жаль только, что не расшифровываете, что за микоплазма такая...
13:28:53 19-10-2024
Гость (00:23:33 19-10-2024) А, что не написали в каких регионах? Вдруг, кто-то собираетс... В Алтайском крае в том числе.
00:35:05 20-10-2024
Гость (00:23:33 19-10-2024) А, что не написали в каких регионах? Вдруг, кто-то собираетс... вирусная пневмония с 1985 как минимум знакома
20:01:50 19-10-2024
В России отмечены вспышки внебольничной пневмонии. Что происходит
Школы уходят на дистанционное обучение, массовые мероприятия отменяют.
Минимум в 16 регионах России зарегистрировали всплеск заболеваемости пневмонией. Такая ситуация сложилась, например, в Свердловской, Томской, Ленинградской, Псковской, Костромской, Вологодской, Омской областях, республиках Коми и Удмуртии, Алтайском и Камчатском краях, сообщили «Известия».
В большинстве случаев выявляют пневмонию инфекционного происхождения, основной возбудитель — микоплазма, как в единичных случаях, так и в детских группах.
На совещании специалист-педиатр Наталья Лячина рассказала, как выявлять заболевших: при кашле, насморке, жалобах на головные боли — необходимо отстранять ребенка от занятий. Если кашляет учитель — отстранять и учителя.
Поясняется, что комплекс противоэпидемических мероприятий может подразумевать усиление дезинфекционного режима, активное выявление больных, отмену массовых мероприятий, перевод детей на дистанционную форму обучения и т. п.
Микоплазменная пневмония — атипичная легочная инфекция, возбудителем которой является Мycoplasma pneumoniae. Пик сезонных колебаний заболеваемости такой пневмонией характерен для осенне-зимнего периода, ей преимущественно подвержены дети и подростки. Заболевание сопровождается сильным и продолжительным кашлем, может подняться температура, отмечаются боли в грудной клетке, может развиться обструкция бронхов. Для подтверждения диагноза рекомендуется проведение ПЦР-теста. Микоплазменная пневмония обычно имеет благоприятное течение, в редких случаях — очень тяжелое.
Первый случай микоплазменной инфекции в России выявили в сентябре 2023 года, а к середине ноября она тогда практически «сошла на нет», заявили в Роспотребнадзоре. После этого, уже в декабре 2023 года, сообщалось о выявленных единичных случаях микоплазменной инфекции в России. В ведомстве отметили, что более тяжелых форм заболевания не зарегистрировано, а все групповые случаи расследуются. Глава Минздрава Михаил Мурашко тогда заверил, что инфекция «абсолютно управляемая», препаратов для ее лечения достаточно.
В конце прошлого года ряд стран, в том числе Китай, Дания, Нидерланды и Франция, сообщали о росте заболеваемости респираторными заболеваниями, поражающими преимущественно детей.