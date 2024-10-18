Вспышки заболеваемости пневмонией зафиксировали в 16 регионах России

Групповые очаги возникают в детских образовательных учреждениях

18 октября 2024, 21:40, ИА Амител

Градусник и таблетки / Фото: pxhere.com/ru/photo/1073113

В этом году в России наблюдается увеличение числа случаев заболевания пневмонией, но ситуация находится под контролем, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

"В детских организованных коллективах регистрируются групповые очаги инфекции. Основным возбудителем как единичных случаев заболевания, так и очагов инфекции является микоплазма", – говорится в сообщении.

Специалисты Роспотребнадзора заранее, перед началом эпидемиологического сезона, приняли все необходимые меры для предотвращения ухудшения ситуации с заболеваемостью внебольничными пневмониями. Поэтому ситуация находится под контролем, подчеркнули в пресс-службе.

В школах и детских садах усилен контроль при утреннем приеме детей. Проводятся специальные мероприятия, направленные на выявление признаков заболевания, сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось о вспышках пневмонии в 16 регионах.