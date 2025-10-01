Для тех, кто не слышал. Видео проверки системы оповещения в Барнауле

По всему городу запустили электромеханические сирены и речевые комплексы

01 октября 2025, 11:14, ИА Амител

В Барнауле в среду утром, 1 октября, провели проверку систем оповещения. Мероприятие носило плановый характер и направлено на проверку готовности систем.

В 10:40 в городе запустили электрические сирены, их работа продлилась три минуты. Одновременно в эфире федеральных теле- и радиоканалов выступили представители краевого управления МЧС и муниципальных органов ГОЧС с разъяснениями о целях проверки.