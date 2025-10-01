Для тех, кто не слышал. Видео проверки системы оповещения в Барнауле
По всему городу запустили электромеханические сирены и речевые комплексы
01 октября 2025, 11:14, ИА Амител
В Барнауле в среду утром, 1 октября, провели проверку систем оповещения. Мероприятие носило плановый характер и направлено на проверку готовности систем.
В 10:40 в городе запустили электрические сирены, их работа продлилась три минуты. Одновременно в эфире федеральных теле- и радиоканалов выступили представители краевого управления МЧС и муниципальных органов ГОЧС с разъяснениями о целях проверки.
11:30:34 01-10-2025
Сижу в офисе на Профинтерна, ни сирен ничего я не слышал))))). Такое у нас оповещение)))
11:45:45 01-10-2025
Я сижу в офисе на Строителей, специально открыли окно - ничего не слышно было совсем!!!
11:52:16 01-10-2025
Гость (11:45:45 01-10-2025) Я сижу в офисе на Строителей, специально открыли окно - ниче... А я сижу дома на Строителей. Дом по четной стороне. Окно приоткрыто было. Услышал. Правда тихо сирена сиренила, Но я на слух не жалуюсь.
11:50:58 01-10-2025
Просто нет у нас никакого оповещения! Могли хотя бы на телефоны от МЧС отправить сигнал! сирены только в нескольких местах, поэтому и не слышат многие. И так уже много лет, к сожалению.
12:00:54 01-10-2025
Так и живем! А где у нас в центре Барнаула есть Бобмоубежища? Ну, или вообще, они есть у нас?
12:33:37 01-10-2025
Гость (12:00:54 01-10-2025) Так и живем! А где у нас в центре Барнаула есть Бобмоубежища... Искала в интернете - три штуки есть. Но уверена: двери там закрыты и внутри мусор и разруха.
13:31:21 01-10-2025
Гость (12:00:54 01-10-2025) Так и живем! А где у нас в центре Барнаула есть Бобмоубежища... Практически во всех Сталинках они есть . По крайней мере от Молодежной до Матросова.
14:16:13 01-10-2025
Гость (13:31:21 01-10-2025) Практически во всех Сталинках они есть . По крайней мере от ... чушь какая. далекоо не во всех.
12:02:56 01-10-2025
Ничего не слышал. Вой сирены надо подкреплять звоном колоколен хотя бы. Их лучше слышно, чем сирены.
12:03:13 01-10-2025
Проходил мимо администрации а оглох от воя сирен.....
12:08:22 01-10-2025
Гость (12:03:13 01-10-2025) Проходил мимо администрации а оглох от воя сирен........ их будут спасать в первую очередь?
12:31:44 01-10-2025
Работаю из дома, на улице Шукшина. Специально открыла окно и включила радио, чтобы послушание, чего говорить будут. Ничего не услышала! А была ли вообще проверка?
12:34:02 01-10-2025
пл. Октября в квартире с закрытыми окнами ничего не было слышно.
12:56:10 01-10-2025
На Калинина с открытым окном - не слышно
14:23:52 01-10-2025
на кулагина ничего не слышно. а куда сообщать, что не слышно?
14:40:27 01-10-2025
Кроме проходившего мимо администрации никто из нас не слышал. Может, специально, чтобы мы не пугались. А чиновников можно, но они и так пуганные.
14:56:27 01-10-2025
Деповская, рядом с БТИ - не слышно. Хотя может просто окна нормальные
15:00:12 01-10-2025
На Ядринцева ни чего не было слышно(
16:18:07 01-10-2025
На потоке тоже ничего не было слышно. Хотя раньше и в центре было слышно хорошо и по районам