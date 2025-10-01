НОВОСТИОбщество

Для тех, кто не слышал. Видео проверки системы оповещения в Барнауле

По всему городу запустили электромеханические сирены и речевые комплексы

01 октября 2025, 11:14, ИА Амител

В Барнауле в среду утром, 1 октября, провели проверку систем оповещения. Мероприятие носило плановый характер и направлено на проверку готовности систем.

В 10:40 в городе запустили электрические сирены, их работа продлилась три минуты. Одновременно в эфире федеральных теле- и радиоканалов выступили представители краевого управления МЧС и муниципальных органов ГОЧС с разъяснениями о целях проверки.

Барнаул проверки

Комментарии 19

Avatar Picture
Гость

11:30:34 01-10-2025

Сижу в офисе на Профинтерна, ни сирен ничего я не слышал))))). Такое у нас оповещение)))

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:45:45 01-10-2025

Я сижу в офисе на Строителей, специально открыли окно - ничего не слышно было совсем!!!

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:52:16 01-10-2025

Гость (11:45:45 01-10-2025) Я сижу в офисе на Строителей, специально открыли окно - ниче... А я сижу дома на Строителей. Дом по четной стороне. Окно приоткрыто было. Услышал. Правда тихо сирена сиренила, Но я на слух не жалуюсь.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:50:58 01-10-2025

Просто нет у нас никакого оповещения! Могли хотя бы на телефоны от МЧС отправить сигнал! сирены только в нескольких местах, поэтому и не слышат многие. И так уже много лет, к сожалению.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:00:54 01-10-2025

Так и живем! А где у нас в центре Барнаула есть Бобмоубежища? Ну, или вообще, они есть у нас?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:33:37 01-10-2025

Гость (12:00:54 01-10-2025) Так и живем! А где у нас в центре Барнаула есть Бобмоубежища... Искала в интернете - три штуки есть. Но уверена: двери там закрыты и внутри мусор и разруха.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:31:21 01-10-2025

Гость (12:00:54 01-10-2025) Так и живем! А где у нас в центре Барнаула есть Бобмоубежища... Практически во всех Сталинках они есть . По крайней мере от Молодежной до Матросова.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

14:16:13 01-10-2025

Гость (13:31:21 01-10-2025) Практически во всех Сталинках они есть . По крайней мере от ... чушь какая. далекоо не во всех.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:02:56 01-10-2025

Ничего не слышал. Вой сирены надо подкреплять звоном колоколен хотя бы. Их лучше слышно, чем сирены.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:03:13 01-10-2025

Проходил мимо администрации а оглох от воя сирен.....

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:08:22 01-10-2025

Гость (12:03:13 01-10-2025) Проходил мимо администрации а оглох от воя сирен........ их будут спасать в первую очередь?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Наталья

12:31:44 01-10-2025

Работаю из дома, на улице Шукшина. Специально открыла окно и включила радио, чтобы послушание, чего говорить будут. Ничего не услышала! А была ли вообще проверка?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

12:34:02 01-10-2025

пл. Октября в квартире с закрытыми окнами ничего не было слышно.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:56:10 01-10-2025

На Калинина с открытым окном - не слышно

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:23:52 01-10-2025

на кулагина ничего не слышно. а куда сообщать, что не слышно?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:40:27 01-10-2025

Кроме проходившего мимо администрации никто из нас не слышал. Может, специально, чтобы мы не пугались. А чиновников можно, но они и так пуганные.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:56:27 01-10-2025

Деповская, рядом с БТИ - не слышно. Хотя может просто окна нормальные

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:00:12 01-10-2025

На Ядринцева ни чего не было слышно(

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:18:07 01-10-2025

На потоке тоже ничего не было слышно. Хотя раньше и в центре было слышно хорошо и по районам

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров