Для тех, кто собрался погулять. Список точек доступа к бесплатному Wi-Fi в центре Барнаула

К Сети можно подключиться в ресторанах, кафе и торговых центрах

30 августа 2025, 10:35, ИА Амител

Смартфон / Фото: amic.ru

30 августа в Барнауле празднуют 295-летие города. Во всех районах краевой столицы пройдут более 50 мероприятий. Ранее барнаульцам посоветовали взять на празднование наличные деньги. Интернет работает нестабильно – это может повлиять на возможность оплаты по карте.

Специально для тех, кто гуляет по городу, напоминаем: в центре Барнаула есть карта точек доступа к бесплатному Wi-Fi. Список подготовила партия "Новые люди".

Список точек доступа к бесплатному Wi-Fi в центре Барнаула / Фото: amic.ru

ТРЦ "Галактика", проспект Строителей, 117;

ресторан Damiani, проспект Строителей, 33;

кафе "Вилка Ложка", проспект Строителей, 18 к. 1;

кафе быстрого питания "Грильница", проспект Социалистический, 130;

ресторан "Иероглиф", проспект Социалистический, 109;

"Кинза и мята", проспект Социалистический, 116;

ТЦ "Россия", проспект Ленина, 71;

кафе "Буфетъ", проспект Ленина, 82;

ресторан "КуКу", проспект Калинина, 1а;

ТРЦ "Пионер", проспект Ленина, 102в;

кофейня Green House, проспект Ленина, 64;

Нулевой километр, уличная сеть, проспект Ленина, 56;

кофейня "Центральная", проспект Ленина, 57;

гостиница "Колос", улица Молодежная, 25;

кофейня Freeman's, улица Мерзликина, 8;

кафе "Лукошко", проспект Красноармейский, 79;

ТРЦ "Гулливер Парк", проспект Красноармейский, 51а;

ресторан "Мятный карась", улица Партизанская, 92;

ТРЦ "Сити центр", проспект Красноармейский, 47а;

кофейня Freeman's, улица Пролетарская, 151;

кафе "Вилка Ложка", улица Анатолия, 83;

кафе Plaza, проспект Красноармейский, 25;

кафе "Вилка Ложка", проспект Ленина, 10;

кофейня "Йель", проспект Ленина, 42;

кафе "Сковородовна", улица Чкалова, 66.

А с полной афишей праздничных мероприятий ко Дню города можно ознакомиться в материале amic.ru. Одним из главных событий 30 августа станет показательное выступление авиагруппы "Русские витязи". Где и когда можно посмотреть на полеты истребителей, читайте здесь.