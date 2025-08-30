Для тех, кто собрался погулять. Список точек доступа к бесплатному Wi-Fi в центре Барнаула
К Сети можно подключиться в ресторанах, кафе и торговых центрах
30 августа 2025, 10:35, ИА Амител
30 августа в Барнауле празднуют 295-летие города. Во всех районах краевой столицы пройдут более 50 мероприятий. Ранее барнаульцам посоветовали взять на празднование наличные деньги. Интернет работает нестабильно – это может повлиять на возможность оплаты по карте.
Специально для тех, кто гуляет по городу, напоминаем: в центре Барнаула есть карта точек доступа к бесплатному Wi-Fi. Список подготовила партия "Новые люди".
ТРЦ "Галактика", проспект Строителей, 117;
ресторан Damiani, проспект Строителей, 33;
кафе "Вилка Ложка", проспект Строителей, 18 к. 1;
кафе быстрого питания "Грильница", проспект Социалистический, 130;
ресторан "Иероглиф", проспект Социалистический, 109;
"Кинза и мята", проспект Социалистический, 116;
ТЦ "Россия", проспект Ленина, 71;
кафе "Буфетъ", проспект Ленина, 82;
ресторан "КуКу", проспект Калинина, 1а;
ТРЦ "Пионер", проспект Ленина, 102в;
кофейня Green House, проспект Ленина, 64;
Нулевой километр, уличная сеть, проспект Ленина, 56;
кофейня "Центральная", проспект Ленина, 57;
гостиница "Колос", улица Молодежная, 25;
кофейня Freeman's, улица Мерзликина, 8;
кафе "Лукошко", проспект Красноармейский, 79;
ТРЦ "Гулливер Парк", проспект Красноармейский, 51а;
ресторан "Мятный карась", улица Партизанская, 92;
ТРЦ "Сити центр", проспект Красноармейский, 47а;
кофейня Freeman's, улица Пролетарская, 151;
кафе "Вилка Ложка", улица Анатолия, 83;
кафе Plaza, проспект Красноармейский, 25;
кафе "Вилка Ложка", проспект Ленина, 10;
кофейня "Йель", проспект Ленина, 42;
кафе "Сковородовна", улица Чкалова, 66.
