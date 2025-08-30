НОВОСТИОбщество

Для тех, кто собрался погулять. Список точек доступа к бесплатному Wi-Fi в центре Барнаула

К Сети можно подключиться в ресторанах, кафе и торговых центрах

30 августа 2025, 10:35, ИА Амител

Смартфон / Фото: amic.ru

30 августа в Барнауле празднуют 295-летие города. Во всех районах краевой столицы пройдут более 50 мероприятий. Ранее барнаульцам посоветовали взять на празднование наличные деньги. Интернет работает нестабильно – это может повлиять на возможность оплаты по карте. 

Специально для тех, кто гуляет по городу, напоминаем: в центре Барнаула есть карта точек доступа к бесплатному Wi-Fi. Список подготовила партия "Новые люди".  

Список точек доступа к бесплатному Wi-Fi в центре Барнаула / Фото: amic.ru

  • ТРЦ "Галактика", проспект Строителей, 117;

  • ресторан Damiani, проспект Строителей, 33;

  • кафе "Вилка Ложка", проспект Строителей, 18 к. 1;

  • кафе быстрого питания "Грильница", проспект Социалистический, 130;

  • ресторан "Иероглиф", проспект Социалистический, 109;

  • "Кинза и мята", проспект Социалистический, 116;

  • ТЦ "Россия", проспект Ленина, 71;

  • кафе "Буфетъ", проспект Ленина, 82;

  • ресторан "КуКу", проспект Калинина, 1а;

  • ТРЦ "Пионер", проспект Ленина, 102в;

  • кофейня Green House, проспект Ленина, 64;

  • Нулевой километр, уличная сеть, проспект Ленина, 56;

  • кофейня "Центральная", проспект Ленина, 57;

  • гостиница "Колос", улица Молодежная, 25;

  • кофейня Freeman's, улица Мерзликина, 8;

  • кафе "Лукошко", проспект Красноармейский, 79;

  • ТРЦ "Гулливер Парк", проспект Красноармейский, 51а;

  • ресторан "Мятный карась", улица Партизанская, 92;

  • ТРЦ "Сити центр", проспект Красноармейский, 47а;

  • кофейня Freeman's, улица Пролетарская, 151;

  • кафе "Вилка Ложка", улица Анатолия, 83;

  • кафе Plaza, проспект Красноармейский, 25;

  • кафе "Вилка Ложка", проспект Ленина, 10;

  • кофейня "Йель", проспект Ленина, 42;

  • кафе "Сковородовна", улица Чкалова, 66.

А с полной афишей праздничных мероприятий ко Дню города можно ознакомиться в материале amic.ru. Одним из главных событий 30 августа станет показательное выступление авиагруппы "Русские витязи". Где и когда можно посмотреть на полеты истребителей, читайте здесь.

День города в Барнауле / Фото: amic.ru

Авиашоу, выставки и концерты. Полная программа празднования 295-летия города Барнаула

Отмечать юбилей краевой столицы будут и на городских площадках, и в районах города
