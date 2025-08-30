Истребители пролетят над акваторией Оби дважды за день

30 августа 2025, 10:00, ИА Амител

Полет "Русских витязей" в Барнауле / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

В День города над Барнаулом пролетит авиационная группа высшего пилотажа "Русские витязи". Авиашоу над Обью будет одним из главных событий праздника. Amic.ru рассказывает, где и когда можно увидеть завораживающие полеты истребителей.

Когда "Русские витязи" пролетят над Барнаулом?

Уже в 15:00 над акваторией Оби начнет работу экипаж Андрея Алексеева и Олега Ерофеева. Они выполнят доразведку погоды и продемонстрируют собравшимся барнаульцам высший пилотаж на сверхманевре.

«Поверьте, это будет прекрасный разогрев публики от двух заслуженных военных летчиков РФ», – отметили пилоты в своем Telegram-канале.

Сразу после разведки, внизу на набережной, летный состав проведет короткую автограф-сессию.

Само же показательное выступление пройдет с 17:00 до 18:00. Шесть тяжелых истребителей Су-30СМ продемонстрируют невероятное мастерство и слаженность группового высшего пилотажа.

«Выполним для вас петлю Нестерова, косые петли, синхронные бочки, бочку группой, отстрел тепловых ловушек при роспуске ведомых и, конечно же, мощнейший встречный и одиночный пилотаж!» – сказано в публикации.

Где можно будет посмотреть полеты?

Увидеть полеты "Русских витязей" можно будет с набережной Оби и из Нагорного парка.

До места показа барнаульцам рекомендуют добираться заблаговременно.

Напомним, в прошлом году в Нагорном парке собралась "человеческая пробка" из желающих посмотреть авиашоу.

Никаких билетов покупать не нужно?

Нет. Мероприятие бесплатное для всех. Достаточно просто прийти в Нагорный парк или к набережной Оби.

А тренировочный полет был?

Нет. Однако пилотажная группа совершила несколько пролетов над Барнаулом 28 августа, в день своего прибытия. Если вы этого не видели, amic.ru снял для вас видео, которое можно посмотреть здесь.

А вспомнить, как тренировочный полет проходил в прошлом году, можно в следующем 15-минутном видео.

Что это за пилотажная группа?

"Русские витязи" выполняют групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях. Это первая и до 2006 года единственная в мире команда пилотов, которая выполняет групповой высший пилотаж на самолетах класса "тяжелый истребитель". Подробнее о пилотажной группе можно прочитать здесь.

"Русские витязи" уже выступали в Барнауле?

Да. Пилотажная группа также пролетела над акваторией Оби в День города, 31 августа 2024 года. Посмотреть на истребители собралось большое количество желающих. "Русские витязи" поблагодарили жителей Барнаула за сердечный прием, искренний интерес и эмоции.

А если вы забыли, как проходило грандиозное выступление в прошлом году, или вовсе не застали авиашоу, посмотрите его лучшие моменты здесь.

Полную афишу мероприятий, посвященных 295-летию Барнаула, смотрите в материале amic.ru