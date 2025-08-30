Где и когда смотреть грандиозное авиашоу "Русских витязей" в честь 295-летия Барнаула?
Истребители пролетят над акваторией Оби дважды за день
30 августа 2025, 10:00, ИА Амител
В День города над Барнаулом пролетит авиационная группа высшего пилотажа "Русские витязи". Авиашоу над Обью будет одним из главных событий праздника. Amic.ru рассказывает, где и когда можно увидеть завораживающие полеты истребителей.
Уже в 15:00 над акваторией Оби начнет работу экипаж Андрея Алексеева и Олега Ерофеева. Они выполнят доразведку погоды и продемонстрируют собравшимся барнаульцам высший пилотаж на сверхманевре.
«Поверьте, это будет прекрасный разогрев публики от двух заслуженных военных летчиков РФ», – отметили пилоты в своем Telegram-канале.
Сразу после разведки, внизу на набережной, летный состав проведет короткую автограф-сессию.
Само же показательное выступление пройдет с 17:00 до 18:00. Шесть тяжелых истребителей Су-30СМ продемонстрируют невероятное мастерство и слаженность группового высшего пилотажа.
«Выполним для вас петлю Нестерова, косые петли, синхронные бочки, бочку группой, отстрел тепловых ловушек при роспуске ведомых и, конечно же, мощнейший встречный и одиночный пилотаж!» – сказано в публикации.
Где можно будет посмотреть полеты?
Увидеть полеты "Русских витязей" можно будет с набережной Оби и из Нагорного парка.
До места показа барнаульцам рекомендуют добираться заблаговременно.
Напомним, в прошлом году в Нагорном парке собралась "человеческая пробка" из желающих посмотреть авиашоу.
Никаких билетов покупать не нужно?
Нет. Мероприятие бесплатное для всех. Достаточно просто прийти в Нагорный парк или к набережной Оби.
А тренировочный полет был?
Нет. Однако пилотажная группа совершила несколько пролетов над Барнаулом 28 августа, в день своего прибытия. Если вы этого не видели, amic.ru снял для вас видео, которое можно посмотреть здесь.
А вспомнить, как тренировочный полет проходил в прошлом году, можно в следующем 15-минутном видео.
Что это за пилотажная группа?
"Русские витязи" выполняют групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях. Это первая и до 2006 года единственная в мире команда пилотов, которая выполняет групповой высший пилотаж на самолетах класса "тяжелый истребитель". Подробнее о пилотажной группе можно прочитать здесь.
"Русские витязи" уже выступали в Барнауле?
Да. Пилотажная группа также пролетела над акваторией Оби в День города, 31 августа 2024 года. Посмотреть на истребители собралось большое количество желающих. "Русские витязи" поблагодарили жителей Барнаула за сердечный прием, искренний интерес и эмоции.
А если вы забыли, как проходило грандиозное выступление в прошлом году, или вовсе не застали авиашоу, посмотрите его лучшие моменты здесь.
Полную афишу мероприятий, посвященных 295-летию Барнаула, смотрите в материале amic.ru
А что такое сверх манёвр?
11:17:10 30-08-2025
Гость (10:34:04 30-08-2025) А что такое сверх манёвр? ... Разворот на 360 в любой плоскости
13:51:13 30-08-2025
Гость (11:17:10 30-08-2025) Разворот на 360 в любой плоскости... ]это вираж в горизонтальной плоскости, петля нестерова в вертикальной и косая петля в любой другой.
16:55:23 30-08-2025
Гость (11:17:10 30-08-2025) Разворот на 360 в любой плоскости... А как ты охарактеризуешь Колокол? Поворот на Горке? Поворот на вертикали? Кобру Пугачева? Чакру фролова? Абракадабру? Там нет разворотов на 360.
12:05:11 30-08-2025
А в какую сумму обходится это шоу бюджету города? Надеюсь, не секрет?
16:40:54 30-08-2025
Гость (12:05:11 30-08-2025) А в какую сумму обходится это шоу бюджету города? Надеюсь, н... надейся.
15:43:26 30-08-2025
Стрижи пролеты над городом делали. Но, как мне говорили, что кто-то нажаловался, потому что испугался. И теперь такие проходы над городом не делают.
16:40:35 30-08-2025
Гость (15:43:26 30-08-2025) Стрижи пролеты над городом делали. Но, как мне говорили, что... Позавчера Русские витязи над городом виражили, в 15-30, господин соврамши. Так то уши по утрам мыть надо.