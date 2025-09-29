Дмитрий Медведев отметил значимость НКО в решении общественных задач

На форуме "Единой России" обсудили развитие гражданских инициатив и поддержку некоммерческого сектора

29 сентября 2025, 16:00, ИА Амител

Всероссийский форум сторонников "Единой России" / Фото предоставлено партией

Более двух тысяч участников собрались на Всероссийском форуме "Единой России", посвященном поддержке гражданских инициатив. В числе гостей – руководители НКО, представители власти и эксперты, которые говорили о том, как усилить роль третьего сектора в укреплении суверенитета страны, сообщает сайт ER.ru. Председатель партии Дмитрий Медведев положительно оценил деятельность общественных организаций.

Политик подчеркнул, что совместно с общественниками партия решает широкий круг социальных задач, в том числе столь актуальные сегодня помощь военнослужащим и воспитание молодежи в духе патриотизма.

«Благодаря усилиям сторонников партии создана сеть центров поддержки гражданских инициатив, действует образовательный проект "Университет HKO", проводится всероссийский конкурс лучших общественных проектов», – отметил Медведев в обращении к делегатам форума.

Владимир Якушев / Фото предоставлено партией

Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев рассказал, что "Единая Россия" продолжит поддерживать востребованные проекты и предложил объединить лучшие инициативы для новой народной партийной программы, которая сейчас разрабатывается. Он также пригласил активистов гражданского общества стать членами партии.

«Нас объединяет общность цели. Это – суверенное развитие страны и гражданского общества. Благополучие наших соотечественников. Наша Победа в специальной военной операции. Объединив усилия, мы быстрее достигнем этих масштабных целей», – подчеркнул Якушев.

Также участники мероприятия посетили пленарные заседания и дискуссионные площадки, где обсудили вопросы развития гражданского общества, расширение социальной поддержки через НКО и создание инфраструктуры для их деятельности. Все предложенные инициативы вошли в итоговую резолюцию встречи.