До -19. О погоде в Барнауле 29 ноября

На дорогах ожидается гололедица

29 ноября 2025, 06:00, ИА Амител

Морозы в Барнауле / Фото: amic.ru

От -14 до -19 градусов ожидается в Алтайском крае 29 ноября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Погода преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле от -17 до -19 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 2–7 м/с.