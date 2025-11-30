До -19. О погоде в Барнауле 30 ноября

30 ноября в Алтайском крае ожидается до -19C, гололед и юго-восточный ветер.

30 ноября 2025, 06:05, ИА Амител

Погода / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

От -15 до -19 градусов ожидается в Алтайском крае 30 ноября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Погода преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 2–8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле от -15 до -18 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 3–6 м/с.