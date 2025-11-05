Последний месяц осени ожидается весьма теплым, но без сильных снегопадов не обойдется

05 ноября 2025, 10:45, ИА Амител

Снег / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / Алиса / amic.ru

После теплых выходных в конце октября – начале ноября, даже аномально теплых, в Алтайский край пришел сезон снега и дождей. Уже в среду утром, 5 ноября, Барнаул покрылся "несахарной пудрой" и такая погода ожидается в течение двух недель. Об этом говорят данные популярных сервисов прогноза погоды "Яндекс.Погода" и Gismeteo.

"Яндекс.Погода"

До 17 ноября включительно снег и дождь прогнозируются почти каждый день. При этом сильных холодов не ожидается: столбики термометров будут показывать от небольшого плюса до небольшого минуса. Самым морозным днем будет пятница, 14 ноября: до -10 градусов.

В середине месяца – 18, 19, 20, 21 и 22 ноября – будет небольшая передышка: не ожидается ни снега, ни дождей. Причем три дня – 19, 20 и 21 ноября – прогнозируется солнечная погода.

В последнюю неделю месяца вновь вернутся осадки, но опять же без холодов. Будет вполне тепло: от -4 до -7 градусов.

Gismeteo

Данный прогноз почти аналогичен предыдущему. Но есть расхождение в количестве относительно солнечных дней в середине месяца: лишь два – 19 и 20 ноября.

Последний месяц осени ожидается весьма теплым: столбики термометров не будут опускаться ниже -7 градусов. При этом в конце месяца ожидаются сильные снегопады, а не просто небольшой снег.