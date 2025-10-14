До -2. О погоде в Барнауле 14 октября

День будет солнечным и без осадков

Осень в Барнауле / Фото: amic.ru

От -4 до +1 градуса ожидается в Алтайском крае 14 октября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков, местами в восточных районах небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле от 0 до -2 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с.