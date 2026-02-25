До -22. О погоде в Барнауле 25 февраля
Преимущественно без осадков
25 февраля 2026, 06:00, ИА Амител
Зима. Мороз / Фото: amic.ru
В Алтайском крае днем 25 февраля ожидается от -20 до -25 градусов. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, возможен туман. Ветер северный, 2–7 м/с.
В Барнауле обещают -20...-22 градуса. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь. Ветер северный, 2–7 м/с.
06:04:19 25-02-2026
А сейчас 33! С 5 утра нет холодной и горячей воды на 5ой Западной 59! Звеним и радуемся!
07:23:26 25-02-2026
Владимир (06:04:19 25-02-2026) А сейчас 33! С 5 утра нет холодной и горячей воды на 5ой Зап... Кому виднее икспердам или вашему градусник у?
08:18:34 25-02-2026
Владимир (06:04:19 25-02-2026) А сейчас 33! С 5 утра нет холодной и горячей воды на 5ой Зап... В половину четвёртого ночи уже не было