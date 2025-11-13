До -4. О погоде в Барнауле 13 ноября

Ожидается небольшой снег

13 ноября 2025, 05:59, ИА Амител

Снег в ноябре / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

От 0 до -5 градусов ожидается в Алтайском крае 13 ноября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Небольшой, местами умеренный снег, местами метели, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 5–10 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В Барнауле от -2 до -4 градусов. Небольшой снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 5–10 м/с.