14–16 ноября местами похолодает до -18 градусов

12 ноября 2025, 15:40, ИА Амител

Барнаул зимой / Фото: amic.ru

С 10 ноября Алтайский край находится под влиянием североатлантического циклона, который принес с собой большое количество снега и дождя. Оттепель и слякоть сменялись "минусом" и гололедом, что нередко приводило к автомобильным авариям и пробкам на дорогах. Метеорологическая обстановка станет спокойнее уже к концу текущей недели. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

Как отметила синоптик, циклон будет господствовать в регионе до 13 ноября, так что в этот день улучшения погоды точно ждать не стоит:

«С прохождением холодного фронта североатлантического циклона, центр которого будет уходить на восток, сохранятся неблагоприятные погодные условия. Температура воздуха в связи с тем, что пройдет холодный фронт, будет понижаться», – добавила Людмила Сырых.

14–16 ноября Алтайский край будет находиться под влиянием антициклона. Ожидается, что этот период пройдет преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха составит от -8 до -13 градусов, а в предгорьях опустится до -18. Дневная температура также будет колебаться от -1 до -6...-7 градусов.