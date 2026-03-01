"Отправились по делам". Блогер из Узбекистана описал обстановку в Дубае

Ночью жители и гости Дубая получили оповещение о возможной воздушной атаке

01 марта 2026, 14:19, ИА Амител

Жители и туристы в Дубае уже утром в воскресенье вернулись к привычному ритму жизни, несмотря на ночную воздушную тревогу. Город работает в штатном режиме, люди спокойно едут по делам и отправляются за покупками. Об этом РИА Новости рассказал блогер и журналист из Узбекистана Кирилл Альтман, который сейчас находится в эмирате.

«В целом народ едет по делам в воскресенье утром. Супермаркеты, моллы», — отметил он, описывая обстановку в городе.

По словам Альтмана, ночью жители и гости Дубая получили оповещение о возможной воздушной атаке. В отелях сработали стандартные протоколы безопасности: постояльцев попросили спуститься в лобби, им выдали воду.

«Все просидели около часа, после чего вернулись в номера», — рассказал журналист.

Ранее очевидцы сообщали о попадании по терминалу международного аэропорта Дубая и эвакуации людей. Власти эмирата подтвердили, что в результате инцидента пострадали четыре человека. Несмотря на это, уже к утру жизнь в одном из крупнейших городов Ближнего Востока заметно успокоилась.

Утром 28 февраля Израиль предпринял упреждающий удар по целям на территории Ирана. Тем временем президент США Дональд Трамп подтвердил начало широкомасштабной военной операции против Ирана, заявив о намерении предотвратить получение этой страной ядерного оружия.