"Аэрофлот" сообщил об отмене рейсов в Дубай и Абу-Даби на 1 марта

Пассажирам отмененных рейсов предложили оформить вынужденный возврат средств либо переоформить билеты на ближайшие даты

01 марта 2026, 12:48, ИА Амител

Самолет взлетает / Фото: amic.ru

"Аэрофлот" продолжает корректировать расписание на фоне закрытого неба над ОАЭ. Авиакомпания отменила все рейсы в Дубай и Абу-Даби и обратно, запланированные на воскресенье, 1 марта, пишет РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе "Аэрофлота", решение принято из-за продления ограничений на использование воздушного пространства Объединенных Арабских Эмиратов. Пассажирам отмененных рейсов предложили оформить вынужденный возврат средств либо переоформить билеты на ближайшие даты — при наличии свободных мест. Уведомления направляются по контактам, указанным при бронировании.

Из-за массовой отмены полетов всех авиакомпаний в направлении Дубая и Абу-Даби перевозчику пришлось срочно решать вопрос с размещением пассажиров. По данным компании, в гостиницах в обоих городах уже расселили 790 человек. Остальные пассажиры, чьи рейсы не состоялись, разместились самостоятельно — у них были собственные варианты проживания.

В авиакомпании подчеркивают, что продолжают следить за ситуацией и оперативно информировать пассажиров о любых изменениях.

Утром 28 февраля Израиль предпринял упреждающий удар по целям на территории Ирана. Тем временем президент США Дональд Трамп подтвердил начало широкомасштабной военной операции против Ирана, заявив о намерении предотвратить получение этой страной ядерного оружия.