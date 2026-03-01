Война в начале весны. Почему США с Израилем ударили по Ирану и к чему это приведет

Главные военные, политические и экономические последствия конфликта еще впереди, считают наблюдатели

01 марта 2026, 15:06, ИА Амител

Армия Ирана / Иран / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Несмотря на уничтожение части военного и политического руководства Ирана, боевые действия на Ближнем Востоке продолжаются. Иран объявил о новых атаках, грозящих многомиллиардными потерями США и Западу. На фоне жертв среди мирного населения руководство исламской республики объявило о перекрытии Ормузского пролива — стратегического маршрута мировой нефтяной торговли. Как развивается военное противостояние, чего не смогли добиться израильтяне и американцы, какими потрясениями угрожает миру новая ближневосточная война — в материале amic.ru.

Переговоры как прикрытие для подготовки войны

Утром 28 февраля начались израильские удары по Ирану (под огонь попали города Тегеран, Исфахан и Кум), чуть позднее подключились американские военные.

Как было заявлено Тель-Авивом и Вашингтоном, целью ударов является предотвращение создания Тегераном ядерного оружия. Кстати, американо-иранские переговоры по ядерной программе исламской республики начались еще в 2025 году и буквально 27 февраля ее руководство объявило о готовности прекратить обогащение урана и передать его имеющиеся запасы на хранение другой стране (которой, предположительно, могла стать Россия).

Однако израильскую операцию "Львиный рык", подготовка к которой шла последние недели, это уже не могло остановить.

Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к стране сообщил, что "Израиль и Соединенные Штаты начали операцию по устранению угрозы существованию, исходящей от террористического режима в Иране". Он заявил, что боевые действия начаты "для устранения угрозы существованию" Израиля, исходящей от исламской республики, и "создания условий для того, чтобы иранцы могли изменить свою судьбу".

Израильтяне нанесли удары по офису Верховного правителя (рахбара) Ирана, командным пунктам Корпуса стражей исламской революции (КСИР), военным объектам. Кроме того, были произведены атаки по позициям движения "Хезболла" в Южном Ливане.

Президент США Дональд Трамп в своем видеообращении в соцсети Truth Social утром 28 февраля заявил о намерении "уничтожить угрозу со стороны жестокого иранского режима".

«Наша цель — защита американского народа. Для этого нужно ликвидировать непосредственные угрозы со стороны иранского режима... Его деятельность напрямую угрожает США, нашим войскам и базам за рубежом, а также нашим союзникам по всему миру», — заявил хозяин Белого дома.

Гибель рахбара

Американская военная операция против Ирана получила название "Эпическая ярость". С военных кораблей США в Персидском заливе были нанесены удары ракетами "Томагавк" по военным объектам. Также Соединенные Штаты использовали беспилотники, системы залпового огня HIMARS и неназванное дальнобойное оружие.

В ходе первого дня бомбардировок погиб Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи (также были убиты его дочь, внук, зять и невестка), стоявший у руля государства с 1989 года. Появилась информация о гибели секретаря Совета безопасности Ирана Али Шамхани, командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура, министра обороны Азиза Насирзаде и других высокопоставленных лиц.

Али Хаменеи "в момент гибели был занят государственной деятельностью на своем месте работы (в своем офисе), эта подлая атака произошла в первые часы утра субботы", сообщило иранское агентство Tasnim. Власти республики объявили 40-дневный траур.

Кроме того, под израильский удар попала начальная школа для девочек "Шаджаре Тайебе" на юге Ирана, в результате погибло 148 человек, еще 95 пострадало.

«Агрессоры также совершили нападение на школу в городе Минаб, провинция Хормозган, в результате чего погибло более ста детей. Число жертв ни в чем не повинных гражданских лиц продолжает расти. Это не просто акт агрессии, это военное преступление и преступление против человечности», — заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани.

Жертвы есть, точности нет

В ответ Иран нанес удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке. В Израиле ракеты поразили цели в Тель-Авиве, Хайфе, Иерусалиме, Ашкелоне и других городах страны. Одна из ракет, как утверждают СМИ, поразила штаб-квартиру ЦАХАЛ (израильских Сил самообороны) в Тель-Авиве. Таким образом, еще раз подтвердилась ненадежность многоуровневой системы ПВО "Железный купол".

По информации КСИР, были атакованы 27 израильских объектов, включая базу Тель-Ноф, генштаб армии Израиля, а также крупный комплекс военно-промышленных предприятий в Тель-Авиве.

«Вооруженные силы исламской республики Иран не позволят замолчать тревожным сиренам в Израиле и на базах США, и постепенными заставляющими раскаяться ударами приведет в исполнение жесткие и разнообразные этапы мести», — говорится в заявлении КСИР.

Иранские ракеты и беспилотники ударили по американским ближневосточным базам в Ираке, Кувейте, Бахрейне, ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии (руководство которой объявило о поддержке американской военной операции), Иордании.

Поначалу западные СМИ утверждали, что все ракеты, атаковавшие авиабазу ВС США "Аль-Удейд" вблизи Дохи, столицы Катара, были сбиты, однако в интернете были распространены кадры пожара на этом военном объекте.

Не совсем ясна ситуация с ударом по американской авиабазе "Аль аль-Салем" в Кувейте — некоторые местные СМИ заявили поначалу о попадании и даже жертвах, однако позднее эти сообщения были опровергнуты. Беспилотник поразил международный аэропорт страны, в результате чего был "причинен ограниченный материальный ущерб", утверждал канал Al Jazeera. Власти этой страны объявили о закрытии воздушного пространства.

Мощные взрывы раздались на авиабазе ВС США "Аль-Дафра" в столице ОАЭ Абу-Даби, на которой произошел пожар. Известно об одном погибшем. Еще один объект был поражен в столице Эмиратов, правда, по этому поводу СМИ дают весьма противоречивую информацию. Известно также о поражении аэропорта в Дубае.

Кстати, удары по ОАЭ привели к тому, что многие отдыхающие там туристы (в том числе из России) попытались покинуть страну, однако по причине закрытия воздушного пространства пока не могут сделать это.

Сеть облетели кадры ударов по базе Пятого флота США в Бахрейне — ракеты и беспилотника. Причем видео полета беспилотника и последующего взрыва было сделано кем-то из местных жителей, явно выражавшем симпатию иранскому удару.

Война пахнет нефтью

Всего в результате ударов, как утверждает КСИР, погибло около 200 американских военнослужащих. Впрочем, к этой информации следует относиться с осторожностью — не секрет, что во время боевых действий противоборствующие стороны склонны завышать потери противника.

Наконец, Иран объявил о перекрытии Ормузского пролива — одной из ключевых мировых торговых транспортных артерий, через которую в различные регионы мира доставляется более 20% нефти и нефтепродуктов. Пока неизвестно, как это отразилось на мировых ценах на черное золото, поскольку биржевые торги возобновятся только 2 марта.

Российский МИД осудил удары Израиля и США, назвав их "заранее спланированным и неспровоцированным актом вооруженной агрессии против суверенного и независимого государства — члена ООН в нарушение основополагающих принципов и норм международного права".

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства РФ Марии Захаровой, «осуждения заслуживает и тот факт, что атаки вновь осуществляются под прикрытием возобновившегося переговорного процесса, якобы призванного обеспечить долгосрочную нормализацию обстановки вокруг Исламской Республики, и вопреки доводившимся до российской стороны сигналам об отсутствии у израильтян заинтересованности в военной конфронтации с иранцами».

Россия также потребовала вернуть ситуацию "в русло политико-дипломатического урегулирования".

Результаты первого дня боевых действий оценил телеграм-канал "Военная хроника":

Чего добились США?

Смены власти в Иране нет;

смены курса пока тоже нет;

неизвестно, остановлены ли работы над ядерной программой;

уничтожена значительная часть военной инфраструктуры, но КСИР почти наверняка имеет какой-то козырь (возможно, несколько) в рукавах;

протестов (пока) нет, народ активно выходит на улицы, поддерживая аятоллу.

Если главная цель — отбросить/уничтожить ядерную программу Ирана, то придется повторять удары (для этого и били по ПВО/авиации, чтобы пробить коридор для повторного пролета B-2), условия для этого в целом обеспечены.

Впрочем, по мнению авторов канала, Иран может бить по Израилю "как в прошлом году", активнее бить по ближневосточным базам США, попытаться доработать ядерное оружие и мобилизовать часть населения (минимальная оценка ресурса — 1,4 млн человек).

Конечно, разгоревшийся военный конфликт не станет началом третьей мировой войны, убеждены наблюдатели, однако способен сильно встряхнуть как нынешний миропорядок, так и мировую экономику. Тем более что военное руководство Ирана заявило о намерениях атаковать ближневосточные объекты западных энергетических компаний. Это означает гигантские потери. Кроме того, многое станет ясно, когда начнутся биржевые торги по нефти 2 марта.