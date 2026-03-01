Эксперты выяснили, сколько заработает Shaman за концерт накануне 8 Марта
В этот вечер артист представит сразу две программы — "30 лет на сцене" и "Ты моя"
01 марта 2026, 12:04, ИА Амител
Мартовский концерт Shaman в Москве может принести артисту внушительную кассу. По подсчетам экспертов РИА Новости, при полном аншлаге выручка от продажи билетов превысит 9 миллионов рублей — и это без учета расходов на организацию шоу.
Выступление Ярослава Дронова, более известного как Shaman, запланировано на 7 марта. Концерт пройдет на площадке Барвиха Luxury Village и приурочен к празднованию 8 Марта. В этот вечер артист представит сразу две программы — "30 лет на сцене" и "Ты моя".
Зал в Барвихе вмещает чуть больше 770 зрителей. Стоимость билетов колеблется от 6 до 20 тысяч рублей, при этом за неделю до концерта реализовано уже около 88% мест. Если оставшиеся билеты будут распроданы, суммарный доход от кассы превысит отметку в девять миллионов рублей.
Ранее в Иркутской области местные жители сожгли чучело, внешне напоминающее певца Shaman (Ярослава Дронова). Акция прошла после визита артиста на Байкал и его перформанса на льду озера.
12:27:34 01-03-2026
О вкусах, конечно, не спорят, но это чудо за гранью споров о вкусе вообще. Что должно быть в голове, чтобы на него ходить да еще за деньги? Пустота?
13:24:50 01-03-2026
ох уж эти любители считать чужие деньги...
11:05:55 02-03-2026
Заработает громко сказано, пропиалренный госдумой мальчик без трусиков, которого протаскивает государство .... это скорее отмывание бабла а не заработок, а тех, кто на это чучело пойдет и будет платить деньги очень жаль...
А вот эти миллилоны очень были бы полезны нашим бойцам на передовой, а не там, куда они вливаются.
11:55:35 02-03-2026
Гость (11:05:55 02-03-2026) Заработает громко сказано, пропиалренный госдумой мальчик бе... Завидуй молча)