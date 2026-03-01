Эксперты выяснили, сколько заработает Shaman за концерт накануне 8 Марта

В этот вечер артист представит сразу две программы — "30 лет на сцене" и "Ты моя"

01 марта 2026, 12:04, ИА Амител

Певец Shaman / Фото: скриншот клипа "Отец" Shaman

Мартовский концерт Shaman в Москве может принести артисту внушительную кассу. По подсчетам экспертов РИА Новости, при полном аншлаге выручка от продажи билетов превысит 9 миллионов рублей — и это без учета расходов на организацию шоу.

Выступление Ярослава Дронова, более известного как Shaman, запланировано на 7 марта. Концерт пройдет на площадке Барвиха Luxury Village и приурочен к празднованию 8 Марта. В этот вечер артист представит сразу две программы — "30 лет на сцене" и "Ты моя".

Зал в Барвихе вмещает чуть больше 770 зрителей. Стоимость билетов колеблется от 6 до 20 тысяч рублей, при этом за неделю до концерта реализовано уже около 88% мест. Если оставшиеся билеты будут распроданы, суммарный доход от кассы превысит отметку в девять миллионов рублей.

Ранее в Иркутской области местные жители сожгли чучело, внешне напоминающее певца Shaman (Ярослава Дронова). Акция прошла после визита артиста на Байкал и его перформанса на льду озера.