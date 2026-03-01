Два микрозайма оформили на жительницу Алтайского района после перехода по ссылке

О проблеме она узнала позже, когда пришла в банк оформлять кредит на ремонт дома

01 марта 2026, 17:09, ИА Амител

Мошенники с банковскими картами, группа подозрительных людей в темной одежде / Изображение сгенерировано ИИ Mira на базе Chat GPT-5 / amic.ru
Жительница села Алтайского стала жертвой интернет-мошенников после безобидного на первый взгляд сообщения в мессенджере. История началась с фразы: "Это ты на фотках?" и прикрепленной картинки — именно она обернулась для женщины неожиданными долгами.

Как рассказали в полиции, 36-летняя сельчанка получила сообщение с изображением и решила открыть его, чтобы рассмотреть. Однако файл оказался кликабельным: при нажатии женщина автоматически перешла по ссылке. Сайт она сразу закрыла, не вводила никаких данных и не сообщала коды, после чего просто забыла об инциденте.

О проблеме она узнала позже, когда пришла в банк оформлять кредит на ремонт дома. Вместо одобрения — отказ. Сотрудники пояснили: у клиентки уже числятся два микрозайма по 10 тысяч рублей, из-за чего кредитная нагрузка признана слишком высокой. Оказалось, что займы были оформлены без ее ведома.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В региональном управлении МВД вновь призвали жителей края к осторожности в интернете.

«ГУ МВД России по Алтайскому краю напоминает о необходимости быть осторожным в Сети, не открывать подозрительные сообщения и не делиться личной информацией. Важно помнить о мерах предосторожности, чтобы не стать жертвой мошенников», — сообщили в пресс-службе ведомства.

С марта процедура получения микрозаймов для россиян станет сложнее

Чтобы не столкнуться с трудностями, необходимо заранее зарегистрировать биометрию
Комментарии 2

Гость

17:26:25 01-03-2026

Накликала.Без своего ведома.А банки оперируют...

Юрий

20:25:39 01-03-2026

Так скоро и без кликанья смогут займы открывать. Прикрыть все эти микро займы. Оставить банки и для такой мелочи как 10 тыс ломбарды оставить.

