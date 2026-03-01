Эвакуации и отмены туров. Что известно о российских туристах в ОАЭ
Россиянам рекомендуют поддерживать связь со своими туроператорами и авиакомпаниями
01 марта 2026, 14:38, ИА Амител
Российское посольство в Объединенных Арабских Эмиратах на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке рекомендовало гражданам РФ временно отказаться от дальних поездок по стране и избегать мест массового скопления людей. Дипломаты подчеркнули, что работают в штатном режиме и находятся на связи с местными властями.
Поводом для предупреждений стали сообщения об ударах Ирана по объектам в ОАЭ в ответ на действия США и Израиля. По данным Reuters, в Дубае были слышны взрывы в районе Дубай Марина, а в Абу-Даби, предположительно, сработали системы ПВО. Власти эмирата начали эвакуацию людей из небоскреба Бурдж-Халифа. Государственные СМИ со ссылкой на Минобороны страны сообщили об одном погибшем — обломки ракеты упали на жилой дом в Абу-Даби.
В МИД России призывают туристов сохранять спокойствие, внимательно следить за официальной информацией и выполнять рекомендации местных служб безопасности.
Тем временем стала известна оценка числа россиян, находящихся сейчас в регионе. По словам вице-президента Альянса туристических агентств России и гендиректора сети "Розовый слон" Алексанa Мкртчянa, в одних только Эмиратах может находиться около 100 тысяч туристов из РФ. Кроме того, несколько тысяч россиян отдыхают или находятся с деловыми поездками в Саудовской Аравии, Катаре, Израиле, Бахрейне, Кувейте и Иордании. Эксперт отметил, что происходящее затронуло сразу весь регион и выглядит крайне тревожно.
Ассоциация туроператоров России заявила о масштабных отменах рейсов в страны Ближнего Востока. После закрытия воздушного пространства полеты в Дубай и Тель-Авив приостановили "Аэрофлот", S7 Airlines, "Уральские авиалинии", "Победа" и "Азимут". Оператор Dubai Airports сообщил о полной остановке работы аэропортов и попросил пассажиров не приезжать в терминалы до особого распоряжения.
К ограничениям присоединились и зарубежные перевозчики — Emirates, Flydubai, Qatar Airways, Air India, Air India Express и Pakistan International Airlines временно прекратили полеты в государства Ближнего Востока.
Туристам рекомендуют поддерживать связь со своими туроператорами и авиакомпаниями, а также внимательно следить за сообщениями официальных ведомств и дипломатических представительств.
Утром 28 февраля Израиль предпринял упреждающий удар по целям на территории Ирана. Тем временем президент США Дональд Трамп подтвердил начало широкомасштабной военной операции против Ирана, заявив о намерении предотвратить получение этой страной ядерного оружия.
