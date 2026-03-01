Количество погибших при атаке на школу для девочек в Иране увеличилось до 148
Все погибшие и пострадавшие были учащимися младших классов
01 марта 2026, 12:44, ИА Амител
Трагедия на юге Ирана продолжает набирать масштаб. Число погибших в результате удара по начальной школе для девочек "Шаджаре Тайебе" в округе Минаб провинции Хормозган выросло почти в четыре раза.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти, к настоящему времени подтверждена гибель 148 учениц, еще 95 человек получили ранения различной степени тяжести. Речь идет исключительно о детях — все погибшие и пострадавшие были учащимися младших классов.
Удар пришелся по учебному заведению в округе Минаб на юге Иран, в провинции Хормозган. Спасательные работы продолжаются, данные о жертвах уточняются по мере разбора завалов. Местные власти не исключают, что число погибших может увеличиться.
Произошедшее стало одним из самых тяжелых эпизодов нынешней эскалации и вызвало шок в иранском обществе.
Утром 28 февраля Израиль предпринял упреждающий удар по целям на территории Ирана. Тем временем президент США Дональд Трамп подтвердил начало широкомасштабной военной операции против Ирана, заявив о намерении предотвратить получение этой страной ядерного оружия.
12:57:20 01-03-2026
страшная новость
может, хоть новости из Ирана снимут розовые очки в отношении Трампа. Он был, есть и будет враг России.
12:02:25 02-03-2026
гость (12:57:20 01-03-2026) страшная новостьможет, хоть новости из Ирана снимут розо...
он нам не враг и не друг, в будущем поделим арктику и будем нормально сосуществовать. а вот мелкобритания - это враг, и никогда это не изменится
14:10:00 01-03-2026
Уже 160
15:13:58 01-03-2026
Как их аллах такое допустил?
20:33:21 01-03-2026
ООН же, скопище дармоедов, даже тявкнуть не смеет на лютейших из террористов, "искореняющих терроризм"!?
11:51:52 02-03-2026
ну ща нейросети и 250 нарисуют