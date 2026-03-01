Количество погибших при атаке на школу для девочек в Иране увеличилось до 148

Все погибшие и пострадавшие были учащимися младших классов

01 марта 2026, 12:44, ИА Амител

Трагедия на юге Ирана продолжает набирать масштаб. Число погибших в результате удара по начальной школе для девочек "Шаджаре Тайебе" в округе Минаб провинции Хормозган выросло почти в четыре раза.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти, к настоящему времени подтверждена гибель 148 учениц, еще 95 человек получили ранения различной степени тяжести. Речь идет исключительно о детях — все погибшие и пострадавшие были учащимися младших классов.

Удар пришелся по учебному заведению в округе Минаб на юге Иран, в провинции Хормозган. Спасательные работы продолжаются, данные о жертвах уточняются по мере разбора завалов. Местные власти не исключают, что число погибших может увеличиться.

Произошедшее стало одним из самых тяжелых эпизодов нынешней эскалации и вызвало шок в иранском обществе.

Утром 28 февраля Израиль предпринял упреждающий удар по целям на территории Ирана. Тем временем президент США Дональд Трамп подтвердил начало широкомасштабной военной операции против Ирана, заявив о намерении предотвратить получение этой страной ядерного оружия.