НОВОСТИПроисшествия

Количество погибших при атаке на школу для девочек в Иране увеличилось до 148

Все погибшие и пострадавшие были учащимися младших классов

01 марта 2026, 12:44, ИА Амител

Трагедия на юге Ирана продолжает набирать масштаб. Число погибших в результате удара по начальной школе для девочек "Шаджаре Тайебе" в округе Минаб провинции Хормозган выросло почти в четыре раза.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти, к настоящему времени подтверждена гибель 148 учениц, еще 95 человек получили ранения различной степени тяжести. Речь идет исключительно о детях — все погибшие и пострадавшие были учащимися младших классов.

Удар пришелся по учебному заведению в округе Минаб на юге Иран, в провинции Хормозган. Спасательные работы продолжаются, данные о жертвах уточняются по мере разбора завалов. Местные власти не исключают, что число погибших может увеличиться.

Произошедшее стало одним из самых тяжелых эпизодов нынешней эскалации и вызвало шок в иранском обществе.

Утром 28 февраля Израиль предпринял упреждающий удар по целям на территории Ирана. Тем временем президент США Дональд Трамп подтвердил начало широкомасштабной военной операции против Ирана, заявив о намерении предотвратить получение этой страной ядерного оружия.

дети утраты Израиль Иран

Комментарии 6

Avatar Picture
гость

12:57:20 01-03-2026

страшная новость
может, хоть новости из Ирана снимут розовые очки в отношении Трампа. Он был, есть и будет враг России.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:02:25 02-03-2026

он нам не враг и не друг, в будущем поделим арктику и будем нормально сосуществовать. а вот мелкобритания - это враг, и никогда это не изменится

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:10:00 01-03-2026

Уже 160

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:13:58 01-03-2026

Как их аллах такое допустил?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:33:21 01-03-2026

ООН же, скопище дармоедов, даже тявкнуть не смеет на лютейших из террористов, "искореняющих терроризм"!?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:51:52 02-03-2026

ну ща нейросети и 250 нарисуют

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров