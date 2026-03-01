СМИ сообщили о нескольких взрывах в Дубае
Звуки разнеслись на значительное расстояние
01 марта 2026, 13:02, ИА Амител
В Дубае прогремело несколько мощных взрывов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев, пишет РИА Новости.
По словам жителей города, в разных районах были отчетливо слышны громкие хлопки, похожие на взрывы. Звуки разнеслись на значительное расстояние и вызвали обеспокоенность среди горожан.
Официальные власти Дубая на момент публикации не прокомментировали произошедшее. Информации о возможных разрушениях или пострадавших также пока не поступало. Агентство отмечает, что ситуация продолжает развиваться.
Утром 28 февраля Израиль предпринял упреждающий удар по целям на территории Ирана. Тем временем президент США Дональд Трамп подтвердил начало широкомасштабной военной операции против Ирана, заявив о намерении предотвратить получение этой страной ядерного оружия.
13:17:37 01-03-2026
Горожане обеспокоились, а туристы, которым ещё не нужно завтра улетать, продолжают отдыхать на расслабоне, их эта суета не касается
16:16:48 01-03-2026
Гость (13:17:37 01-03-2026) Горожане обеспокоились, а туристы, которым ещё не нужно завтра улетать ... А вот те туристы, для кого уже наступило послезавтра, звучат согласно ситуации, им остаётся только посочувствовать
13:27:27 01-03-2026
Религиозные маньяки, другого быть не может.
13:35:50 01-03-2026
Мощнейшая атака судя по фото.
16:51:16 01-03-2026
Гость (13:35:50 01-03-2026) Мощнейшая атака судя по фото. ... ИИ перестарался.