СМИ сообщили о нескольких взрывах в Дубае

01 марта 2026, 13:02, ИА Амител

Ракетная атака / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Дубае прогремело несколько мощных взрывов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев, пишет РИА Новости.

По словам жителей города, в разных районах были отчетливо слышны громкие хлопки, похожие на взрывы. Звуки разнеслись на значительное расстояние и вызвали обеспокоенность среди горожан.

Официальные власти Дубая на момент публикации не прокомментировали произошедшее. Информации о возможных разрушениях или пострадавших также пока не поступало. Агентство отмечает, что ситуация продолжает развиваться.

Утром 28 февраля Израиль предпринял упреждающий удар по целям на территории Ирана. Тем временем президент США Дональд Трамп подтвердил начало широкомасштабной военной операции против Ирана, заявив о намерении предотвратить получение этой страной ядерного оружия.