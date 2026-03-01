Редкие кадры глубокого космоса в морозную ночь запечатлел астрофотограф из Барнаула

Главным объектом съемки стала Туманность Розетка

01 марта 2026, 14:03, ИА Амител

Источник: Константин Гончаров

Барнаульский астрофотограф Константин Гончаров использовал редкое стечение условий — крепкий мороз, кристально чистое небо и отсутствие городской засветки — чтобы заглянуть в самые глубины Вселенной. Итогом стали кадры, которые обычно получают только на крупных астрономических площадках, пишет "Барнаульский планетарий".

Главным объектом съемки стала Туманность Розетка — огромная область ионизированного газа в созвездии Единорога, расположенная примерно в 5200 световых годах от Земли. Чтобы "вытянуть" слабое свечение водорода вокруг молодого звездного скопления, фотограф провел более полутора часов в экспозиции, работая вдали от любых источников искусственного света.

В ту же ночь в кадр попала и Галактика Андромеды — ближайшая к Млечному Пути крупная галактика, содержащая около триллиона звезд. Этот гигантский объект не просто сосед нашей галактики: Андромеда медленно, но неуклонно сближается с нами, и через миллиарды лет две системы сольются.

«Раньше все как-то не доходили руки, да и подгадать момент непросто: нужно, чтобы и Луна не мешала своим светом, и небо было ясным», — делится фотограф.

Стабильная атмосфера и точные расчеты позволили получить снимки с высокой детализацией — от газовых "лепестков" Розетки до пылевых полос Андромеды. Один вечер, когда техника и погода сошлись идеально, подарил Барнаулу взгляд на космос в его настоящем, глубоком масштабе.