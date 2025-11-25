До -5. О погоде в Барнауле 25 ноября

В Алтайском крае 25 ноября от 0 до -5C.

25 ноября 2025, 06:00, ИА Амител

Теплая зима в Барнауле / Фото: amic.ru

От 0 до -5 градусов ожидается в Алтайском крае 25 ноября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Местами в восточных районах небольшой снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 3–8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от -3 до -5 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 3–8 м/с.