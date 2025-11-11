До +1. О погоде в Барнауле 11 ноября

Ожидается небольшой мокрый снег

11 ноября 2025, 06:00, ИА Амител

Снег в ноябре / Фото: amic.ru

От -3 до +2 градусов ожидается в Алтайском крае 11 ноября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

В отдельных районах небольшой, по северу местами умеренный снег, мокрый снег, местами гололедные явления, метели. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 10–15 м/с, местами порывы 18–23 м/с.

В Барнауле от -1 до +1 градуса. Небольшой снег, мокрый снег, возможны гололедные явления. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 10–15 м/с.