До +2. О погоде в Барнауле 27 ноября

27 ноября в Алтайском крае ожидается от 0 до 5C, мокрый снег, гололед и сильный ветер.

27 ноября 2025, 05:59, ИА Амител

Снег в Барнауле / Фото Екатерина Смолихина / amic.ru

От 0 до +5 градусов ожидается в Алтайском крае 27 ноября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя. Местами метели, возможны гололедные явления. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 8–13 м/с, местами порывы 18–23 м/с.

В Барнауле от 0 до +2 градусов. Небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, дождя. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 8–13 м/с.