05 сентября 2025, 06:00, ИА Амител

Осень / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

От +18 до +23 градусов ожидается в Алтайском крае днем 5 сентября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков, местами по востоку кратковременные дожди. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле от +19 до +21 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с.