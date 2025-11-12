До +4. О погоде в Барнауле 12 ноября

Ожидается мокрый снег

12 ноября 2025, 06:00, ИА Амител

Снег и ветер / Фото: amic.ru

От +2 до +7 градусов ожидается в Алтайском крае 12 ноября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, дождь, метели, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 8–13 м/с, местами порывы от 18 до 23 м/с.

В Барнауле от +2 до +4 градусов. Снег, мокрый снег, временами с дождем. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 8–13 м/с.