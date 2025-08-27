"До 40% площадей поступило в фонд". В Барнауле подешевела аренда квартир
Причиной служат не сезонные колебания, а устойчивый тренд на рынке недвижимости
Без риелторов и бумажной волокиты – снять или сдать квартиру теперь можно через "Госуслуги". Функцию уже интегрировали на "Циане": собственнику достаточно заполнить договор и отправить ссылку жильцу для ознакомления и подписания, также через "Госуслуги". В Минцифры обещают, что новый сервис сделает аренду прозрачнее и безопаснее: у арендаторов появляется возможность онлайн оформить регистрацию и получить проверенный юристами шаблон договора. Собственники, в свою очередь, получают гарантии безопасности сделки, так как личность съемщика верифицирована.
Как сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, в Барнауле за последний год на рынке аренды наблюдается снижение цен – это особенно заметно среди однокомнатных и квартир-студий. В среднем аренда в городе за полгода подешевела на 3% и сейчас держится в районе 28 тысяч руб. в месяц.
Заместитель председателя комитета АКЗС по строительству Ксения Белоусова отмечает, что причиной этому служат не сезонные колебания, связанные с оттоком и притоком студентов, а уже устойчивый тренд на рынке недвижимости.
«Одной из основных причин является стагнация на рынке продаж из-за высоких ипотечных ставок. В связи с этим и инвесторы, и потенциальный покупатель переориентировались на аренду – как более доступный инструмент обеспечения жильем. Если проанализировать предложения по рынку, то видно, что количество объявлений за год увеличилось, особенно в новостройках. Там до 40% площадей поступило в арендный фонд. Это квартиры, которые были куплены в рамках льготной ипотеки, и сдача их в аренду может полностью покрывать ипотечные платежи. В связи с этим многие инвесторы выбрали именно этот вариант инвестирования», – заявила эксперт.
Ну да, отлично. И сразу НДФЛ от 13% можно будет заплатить, тут же распечатав квитанцию из ГУ
1234 (09:39:58 27-08-2025) Ну да, отлично. И сразу НДФЛ от 13% можно будет заплатить, т... ну а вы как хотели? все требуют от государства каких то ништяков, но налоги платить не буду! сдача квартиры- это такой же бизнес, как и остальные. почему кофейня или ателье должны платить налоги, а арендодатели нет?
да и самозанятость на 4% ещё никто не отменял, если что.
Элен без ребят (12:17:49 27-08-2025) ну а вы как хотели? все требуют от государства каких то ништ... Ну и платите, себе на шею. В деревнях уже алкоголь и сигареты давно за нал продают. 1. Чтобы магазины могли выжить. 2. Чтобы не кормить чиновников
где же она подешевела 30тр однушка
Гость (09:40:03 27-08-2025) где же она подешевела 30тр однушка... Где ты такие цены находить? Двушки по 25тр есть.
Гость (09:40:03 27-08-2025) где же она подешевела 30тр однушка... 25 мои знакомые снимают на пл. Октября. состояние так себе, конечно, но это двушка в самом центре, кирпич, 3 этаж, балкон.
враки. никто не снижает. и я не буду
Квартира - не помидоры, не испрортятся..
Никто из разумных собственников с нормальным ремонтом не будет снижать цену, а только повышать...
Если бабушкин ремонт, да и квартира досталась в наследство- возможно, но я бы не стала в таких условиях жить...тут и цена ни при чем
Ещё одна мечтательница не спускавшаяся 5 лет с 30-го этажа. Даже не различают с коммуналкой или без коммуналки. Скоро одна коммуналка будет стоить больше аренды.