"До 40% площадей поступило в фонд". В Барнауле подешевела аренда квартир

Причиной служат не сезонные колебания, а устойчивый тренд на рынке недвижимости

27 августа 2025, 08:13, ИА Амител

Без риелторов и бумажной волокиты – снять или сдать квартиру теперь можно через "Госуслуги". Функцию уже интегрировали на "Циане": собственнику достаточно заполнить договор и отправить ссылку жильцу для ознакомления и подписания, также через "Госуслуги". В Минцифры обещают, что новый сервис сделает аренду прозрачнее и безопаснее: у арендаторов появляется возможность онлайн оформить регистрацию и получить проверенный юристами шаблон договора. Собственники, в свою очередь, получают гарантии безопасности сделки, так как личность съемщика верифицирована.

Как сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, в Барнауле за последний год на рынке аренды наблюдается снижение цен – это особенно заметно среди однокомнатных и квартир-студий. В среднем аренда в городе за полгода подешевела на 3% и сейчас держится в районе 28 тысяч руб. в месяц.

Заместитель председателя комитета АКЗС по строительству Ксения Белоусова отмечает, что причиной этому служат не сезонные колебания, связанные с оттоком и притоком студентов, а уже устойчивый тренд на рынке недвижимости.

«Одной из основных причин является стагнация на рынке продаж из-за высоких ипотечных ставок. В связи с этим и инвесторы, и потенциальный покупатель переориентировались на аренду – как более доступный инструмент обеспечения жильем. Если проанализировать предложения по рынку, то видно, что количество объявлений за год увеличилось, особенно в новостройках. Там до 40% площадей поступило в арендный фонд. Это квартиры, которые были куплены в рамках льготной ипотеки, и сдача их в аренду может полностью покрывать ипотечные платежи. В связи с этим многие инвесторы выбрали именно этот вариант инвестирования», – заявила эксперт.