Жители алтайского села заставили туриста стирать оставленную им надпись на скалах

Дети были напуганы и уговаривали отца прекратить

21 сентября 2025, 12:30, ИА Амител

Накануне местная жительница заметила семью, где отец, вооруженный баллончиком краски, начал выводить фамилию на камнях по дороге от смотровой площадки у ретранслятора в Акташе. Женщина сделала ему замечание и пояснила, чем такие действия могут обернуться для природы и памятника, после чего поспешила уйти. Об этом сообщает Telegram-канал "Республика Алтай".

«Жаль ребятишек, думаю, напугались, стали умолять папу не продолжать это делать. Люди не агрессивные», – отметила она.

Сегодня утром мужчину нашли. Местные жители отвезли его обратно к ретранслятору и заставили собственноручно стереть все надписи.

Таким образом, ситуацию удалось урегулировать на месте без привлечения полиции, но история вызвала широкий резонанс среди местных жителей, обеспокоенных сохранностью природных объектов.

