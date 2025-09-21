Жители алтайского села заставили туриста стирать оставленную им надпись на скалах
Дети были напуганы и уговаривали отца прекратить
21 сентября 2025, 12:30, ИА Амител
Накануне местная жительница заметила семью, где отец, вооруженный баллончиком краски, начал выводить фамилию на камнях по дороге от смотровой площадки у ретранслятора в Акташе. Женщина сделала ему замечание и пояснила, чем такие действия могут обернуться для природы и памятника, после чего поспешила уйти. Об этом сообщает Telegram-канал "Республика Алтай".
«Жаль ребятишек, думаю, напугались, стали умолять папу не продолжать это делать. Люди не агрессивные», – отметила она.
Сегодня утром мужчину нашли. Местные жители отвезли его обратно к ретранслятору и заставили собственноручно стереть все надписи.
Таким образом, ситуацию удалось урегулировать на месте без привлечения полиции, но история вызвала широкий резонанс среди местных жителей, обеспокоенных сохранностью природных объектов.
12:34:00 21-09-2025
смысл не разрешения писать на скалах!??
судя по последним событиям, возможно это единственное что станется от нас для будущих цивилизаций!?...
21:04:39 21-09-2025
Гость (12:34:00 21-09-2025) смысл не разрешения писать на скалах!??судя по последним... В туалетах достаточно информации об интеллекте и уровне развития соотечественников. Так что скалы оставим в покое.
15:57:19 21-09-2025
Правильно все сделали!