Начало осени подпортило алтайскому турбизнесу показатели из-за затяжных дождей и похолодания

13 октября 2025, 06:15, ИА Амител

Осенний Горный Алтай / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Несмотря на начавшийся дождливый сезон и похолодание, спрос на осенний отдых в Горном Алтае не снижается. По ряду направлений он даже вырос на 30%, особенной популярностью пользуются экскурсии и корпоративные туры.

Ряд экспертов при этом отмечают, что летний сезон провалился из-за дождливого августа, провал пророчат и осеннему. Как же на самом деле обстоят дела с осенним отдыхом в Республике Алтай? Разбирался amic.ru.

Что такое осень на Алтае?

Осенний отдых – это больше созерцательный туризм, поделилась руководитель Ассоциации туриндустрии региона, креативный директор компании "Алтай-Актив-Тур" Татьяна Зяблицкая. В теплые дни возможны еще сплавы и конные туры, но далеко в горы отправятся только экстремалы.

«Хорошо проехать по Чуйскому тракту. Самая красота сейчас в сторону Кош-Агача, а также Чулышманская долина, Телецкое озеро. Все очень красивое, в ярких оранжево-красных и багровых расцветках», – пояснила она.

Отдых на Алтае / Фото: Telegram-канал "Алтай-Актив-Тур"

Осенью на Алтае выигрывает экскурсионный отдых, хотя выбор локаций уже сокращен, поделилась директор туроператора "Алтай-Инфо" Елена Халзакова и добавила:

«Большая активность переходит на выходные дни, поэтому стандартные турпрограммы – это три, пять, семь дней».

В это время проводят больше корпоративных мероприятий, рассказала директор ассоциации экскурсоводов региона, руководитель экскурсионного центра Altay Prime Ирина Савченко. Межсезонье становится очень активным и максимально заполненным:

«Сейчас говорить о ярко выраженной сезонности на Алтае уже не совсем корректно».

Отдых на Алтае / Фото: Ирина Савченко / Altay Prime

Спад турпотока

Конец лета – начало осени подпортили алтайскому турбизнесу показатели из-за затяжных дождей и похолодания. Об этом еще на прямой линии в начале сентября говорил глава региона Андрей Турчак:

«Август и начало сентября, понимаем, какие были по погоде. Туристический поток и у нас, и в Алтайском крае за счет этого чуть-чуть провалился, но посмотрим. За счет открытия новых маршрутов, скорее всего, преодолеем в аэропорту планку в 500 тысяч пассажиров», – отметил он, не называя, впрочем, общую прогнозируемую цифру по турпотоку.

Справка:

В 2024 году в Республику Алтай приехали 2,77 млн туристов из России и из-за границы, это на 5% больше, чем годом ранее. По итогам 2025 года ранее прогнозировалась аналогичная динамика.Представители туротрасли региона в оценках динамики расходятся. В целом, отмечает большинство, из-за погоды в среднем ценовом сегменте действительно фиксируется снижение примерно на 10%, как прошедшим летом, так и начавшейся осенью. А вот Ирина Савченко, напротив, отмечает 30%-й рост спроса этой осенью, касается это преимущественно экскурсионных туров и корпоративного отдыха.

В то же время спада спроса на отдых в пятизвездочных отелях среди гостей уровня повышенного комфорта не наблюдалось, добавила директор ООО "АилТур" Эркелей Кучинова. Серьезного спада турпотока в целом по региону не отмечает и Татьяна Зяблицкая:

«По броням на осень у всех по-разному, люди на Алтае были, судя по загруженности дорог и объектов. Но кто-то сумел выстоять конкурентную борьбу, кто-то нет. Все зависит от того, как компания представлена в интернете. Многие едут самостоятельно, берут машину в аренду и поехали. Так что здесь однозначно не скажешь».

Отдых на Алтае / Фото: "АилТур"

Цена вопроса

Цены на проживание, турпрограммы, пояснила Елена Халзакова, утверждаются в начале лета, поэтому сильных изменений на осень нет. В то же время встречаются скидки на межсезонье, проводятся акции в будние дни.

«По однодневным экскурсиям скидок нет, а по многодневным турам – регулярно, примерно на 10%, горящие при недоборе группы бывают до 20%», – уточнила Эркелей Кучинова.

Стоимость большого дневного тура, в который входит оплата услуг гида-экскурсовода и трансфера, не включающего питание, зависит от маршрута и километража, но в среднем составит около 7 тыс. рублей с человека.

За экскурсионный четырехдневный тур придется отдать примерно 39 тыс. рублей, за недельный – около 58 тыс. рублей без учета размещения.

Проживание – примерно 5 тыс. рублей в сутки с человека, но стоимость может сильно варьироваться в зависимости от условий.

Елена Халзакова также добавила, что осенью большая часть организованных туристов приезжает из Москвы, Санкт-Петербурга, Центрального и Северо-Западного округов. Благодаря открытию прямого авиасообщения растет турпоток из Екатеринбурга, Перми. При этом туристы, приезжающие на Алтай на два-три дня, – это жители ближайших регионов Сибири.

Отдых на Алтае / Фото: Telegram-канал Ольги Филипенковой

А что же Китай?

После того как Китай объявил безвизовый режим для россиян, часть экспертов полагали, что на Алтае это вызовет отток путешественников. Пока туроператоры серьезных изменений не видят, но жители стали чаще выбирать это направление самостоятельно, без услуг посредников.

При этом Алтай уже ждет всплеска китайских туристов. Особенно после заявления Владимира Путина о зеркальной отмене виз для гостей из Поднебесной. В республике появляются буклеты и информационные материалы на китайском языке, рассказала первый замминистра экономического развития РА Ольга Филипенкова. Туротдых в регионе активно презентуют китайским туроператорам.

Здесь планируют открывать рестораны с китайской кухней, разрабатывать экскурсионные маршруты с учетом интересов китайских гостей, включая такие точки, как перевал Кату-Ярык, Телецкое озеро, марсианские пейзажи Чуйской степи.

Рост интереса к Алтаю среди китайских туристов уже фиксируется последние два года, рассказывает Савченко. Это заметно на таких популярных направлениях, как Чемал, Патмос, Семинский перевал, а также по количеству запросов на услуги гида-переводчика с китайского на русский.

«Обязательное условие, чтобы в организации этих потоков участвовал местный бизнес и не получилось ситуации, как на Байкале, где китайцы построили свои объекты размещения, пригнали свои автобусы и своих гидов. В такой ситуации ни местный бизнес, ни регион от этого ничего не получат», – подчеркнула Татьяна Зяблицкая.

Власти Горного Алтая тем временем впервые провели комплексную проверку турсферы, охватили все аспекты от средств размещения до транспортных и экскурсионных. Заверили, что обнаруженные нарушения "находятся на стадии проработки". Получается, отдыхать на Алтае будет безопаснее. А вот насколько доступнее, как в плане цены, так и свободных мест, – покажет время.