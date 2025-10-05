Добрые слова особенным людям. Депутаты АКЗС о любимых учителях

Когда учитель становится не просто педагогом, а наставником

05 октября 2025, 22:32, ИА Амител

В честь Дня учителя депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания рассказали о педагогах, чьи уроки и советы вспоминают чаще всего.

Сергей Булаев / Фото предоставлено героем публикации

Депутат АКЗС от ЛДПР Сергей Булаев:

Поздравляю всех учителей с сегодняшним праздником!

Я выпускник лицея № 101. Много было хороших учителей, но чаще всего вспоминаю наставления и советы Аллы Владимировны Ивановой. Она учитель английского языка высшей квалификационной категории. Сейчас уже – ветеран труда.

Безгранично благодарен ей за ее уроки, за то, что она вела меня по школьному пути. Она была не просто учителем, она была для меня настоящим наставником.

Дорогие учителя, каждый из вас – особенный человек. Ведь чтобы учить детей, нужны особые качества: море терпения и любви, огромное сердце и самоотверженность.

Горд и благодарен, что жизнь сводила с такими Учителями – именно так, с большой буквы. Желаю большого счастья, уважения учеников и родителей, чтобы труд педагогов ценился по достоинству, а работа приносила удовлетворение.

Евгения Боровикова, депутат АКЗС от партии "Справедливая Россия – За правду"

Я, конечно, всех учителей своих люблю и с теплотой вспоминаю. Но чаще всего – Раису Васильевну Фролову, учителя физики. Она, наверное, была самая справедливая. Я училась на пятерки, но как-то раз получилось так, что весь наш класс не знал тему урока. Просто какой-то промежуток физику вела другой учитель, и мы эту тему упустили. И вот Раиса Васильевна одного к доске вызывает, второго – никто ничего не знает. Она говорит: «Евгения, ну ты же всегда все знаешь, выходи к доске, реши, покажи всем мастер-класс».

А я тоже не знаю. Но решила поспорить. Слово за слово, и она мне за эти споры поставила сразу пять "единиц". Я эти пять "единиц" потом исправила на пятерки. И после мы много смеялись, вспоминая этот случай.

Смирнова Вероника / Фото предоставлено героем публикации

Вероника Смирнова, депутат АКЗС от КПРФ

Мой самый любимый учитель – это моя бабушка. По профессии она была историком и к моменту моего рождения уже вышла на пенсию. Но дома у нее хранились исторические атласы и карты, и для меня с сестрой они становились настоящими сокровищами для игр и открытий. Именно эта атмосфера пробудила во мне любовь к истории. В итоге я пошла по ее стопам: поступила на исторический факультет и окончила его с отличием – ведь подвести бабушку я просто не могла.

