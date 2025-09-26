"Там бьют енотов". В новосибирском енотокафе за минувший год погибло три животных

Животные становятся агрессивными из-за условий содержания

26 сентября 2025, 15:15, ИА Амител

Истощенные еноты / Фото: "КП- Новосибирск"

В Новосибирске в одном из енотокафе за последний год погибли три животных. Об этом "КП-Новосибирск" сообщили бывшие сотрудники заведения, утверждающие, что енотов там содержат в ненадлежащих условиях и жестоко с ними обращаются.

По их словам, в кафе отсутствует карантинная зона, животные не проходят обследования, часть из них не имеет прививок. Кормление осуществляется просроченными продуктами, которые хранятся рядом с едой для посетителей.

«Еще на улице в нос сразу бьет ужасный запах грязи и затхлости. Когда спускаешься в само кафе, запах усиливается в тысячу раз», – поделилась с "КП-Новосибирск" посетительница кафе.

Животные содержатся в полной антисанитарии / Фото: "КП- Новосибирск"

Посетители и экс-сотрудники отмечают, что животные становятся агрессивными из-за условий содержания. Недавно, по данным бывших работников, енот укусил ребенка, однако никаких мер принято не было, зверя не изолировали.

Одна из свидетельниц заявила, что видела, как енотов били прямо при посетителях. У одного из погибших животных обнаружили травму головы, которая могла быть нанесена человеком.

Жалобы на работу заведения направлены в Россельхознадзор и Роспотребнадзор. Ситуация находится на контроле надзорных органов.