Дочь пропавшей в Таиланде россиянки передали родственникам после шести дней в детдоме

Поиски самой Эрики полиция Таиланда официально начала лишь спустя шесть дней после ее исчезновения

20 сентября 2025, 08:30, ИА Амител

Пропавшая россиянка / Фото: Telegram-канал Shot

Дочь российской туристки Эрики Владыко, пропавшей в Бангкоке, была передана бабушке и дедушке после шестидневного пребывания в тайском детском доме. Девочку забрали родственники со стороны матери, подтвердив свое право на опеку, пишет Shot.

При этом поиски самой Эрики полиция Таиланда официально начала лишь спустя шесть дней после ее исчезновения – 18 сентября. До этого момента ее подруги и близкие организовывали розыск своими силами. Обстоятельства исчезновения россиянки и причины задержки с началом официального расследования уточняются.

На данный момент местонахождение Эрики Владыко остается неизвестным. Родственники и волонтеры продолжают активные поиски.

Ранее сообщалось, что женщина исчезла в ночь на 13 сентября, после того как вышла из такси на улице Sukhumvit soi – в известном районе баров и ночных клубов. Ее шестилетняя дочь была обнаружена горничными в номере отеля на следующий день и помещена в местный детский дом.