"Додо Пицца" поможет собаке, из‑за которой уволили курьера
Пес полтора года ночевал на крыльце заведения и получил кличку Додобоня. Экс-сотрудник пиццерии заботился о животном
24 февраля 2026, 11:38, ИА Амител
Сеть пиццерий "Додо Пицца" взяла на себя обязательства по содержанию и лечению бездомной собаки, поселившейся возле одной из пиццерий в Челябинске. Об этом сообщила пресс‑служба компании в своем телеграм‑канале.
История получила огласку после публикации Агентства чрезвычайных новостей Челябинска. По данным издания, курьера пиццерии уволили за то, что в мороз он укрыл бездомную собаку гостевым пледом. Бывший сотрудник по имени Михаил рассказал, что животное уже полтора года ночует на крыльце заведения и получило кличку Додобоня.
Коллектив пиццерии присматривал за собакой, однако с приходом новой управляющей ситуация изменилась. Она пригрозила увольнением тем, кто продолжит заботиться о животном. Михаил отметил, что собака по‑прежнему живет на крыльце, и обратился к горожанам с просьбой помочь найти ей приют.
Благодаря совместным усилиям руководства приюта "Того" и Михаила собаку удалось найти и доставить в приют — сейчас она в безопасности. Гендиректор Dodo Brands Дмитрий Соловьев заявил:
«Мы возьмем на себя расходы на содержание, питание и ветеринарный уход собаки до тех пор, пока ей не будет найден любящий постоянный дом».
Соловьев пояснил, что управляющая пиццерией не поддержала поступок курьера из‑за опасений по поводу соблюдения санитарных норм и безопасности гостей. В связи с оказанным на нее и ее семью давлением женщину временно отстранили от работы.
В пресс‑службе также уточнили, что увольнение курьера планировалось еще до инцидента с собакой. По словам Соловьева, компания провела с бывшим сотрудником разговор — "спокойно и открыто" обсудила сложившуюся ситуацию.
11:50:27 24-02-2026
Вот нормально. О собаке они позаботятся. А людей, одного отстранили, другого уволили. Здорово !!!
11:59:13 24-02-2026
Гость (11:50:27 24-02-2026) Вот нормально. О собаке они позаботятся. А людей, одного отс... прогнулись под зоошиз
11:52:38 24-02-2026
человечность начинается с помощи нуждающимся
12:09:27 24-02-2026
Гость (11:52:38 24-02-2026) человечность начинается с помощи нуждающимся...
У нас помимо бездомных собак и кошек мало нуждающихся? Пенсионеров, например
13:35:22 24-02-2026
Гость (12:09:27 24-02-2026) мало нуждающихся? Пенсионеров, например.. помогайте им кто не дает то
13:44:45 24-02-2026
Гость (13:35:22 24-02-2026) помогайте им кто не дает то...
Конечно, жиошиз, ты быстрее собаке поможешь, чем человеку. Вот дожили до чего.
15:15:12 24-02-2026
Гость (13:35:22 24-02-2026) помогайте им кто не дает то... вот этой доброте и человечности вас собаки учат?
12:02:17 24-02-2026
Откуда вообще пошла идиотская мода придавать значимость историям из разряда "мама, я покакал"? То кота какого-то из поезда выкинули, тоже были тёрки с увольнениями, обсуждениями на федеральном уровне, то собаку приютили - опять разборки, тёрки. Ещё чо-то было, уже не помню что. И это на фоне всего того, что реально должно печалить и волновать в стране.
12:23:00 24-02-2026
Вообще фиолетого. Людей жалко.
13:11:52 24-02-2026
Если появилась бездомное животное и в сибирских условиях сердобольные оказывают помощь - это гуманное отношение, но их подвергают осуждениям, порицаниям, нападкам. У каждой территории есть должностные лица (дворник, председатель ТСЖ, директор магазина...и конечная инстанция администрация города) в данном случае начальное звено управляющий "Додо Пиццы" - они должны сообщать в специальную организацию, что бы определить приблудное животное. Парень оказывал помощь пока должностные лица не начали выполнять свои обязанности. Администрация города отмахивается от этой проблемы, нет внятного алгоритма действий и проблему скидывают на простых граждан. Дворнику в МЧС звонить или вместе с мусором выкидывать животное?
14:44:52 24-02-2026
Гость (13:11:52 24-02-2026) Если появилась бездомное животное и в сибирских условиях сер... Укрыл бы дебил собаку своей курткой и проблемы бы не было. Но он укрыл гостевым пледом. Потом пришла ты и плед достался тебе. Зашибись! Правильный поступок.
13:43:15 24-02-2026
Зоошизы повылазили с минусами, для которых в приоритете собака важнее, чем человек.
14:15:35 24-02-2026
Гость (13:43:15 24-02-2026) Зоошизы повылазили с минусами, для которых в приоритете соба... дело в том, что человечики бывают рааааазные... А животные сами даже на еду себе не заработают, и пособий с пенсиями у них нет в отличие от разных вечно ноющих.
15:17:03 24-02-2026
зато шизы везде одинаковы в дичи, которую несут
19:34:14 24-02-2026
Многие жалостливые граждане обвиняют управляющую в бессердечии.И те же самые граждане будут писать возмущенные жалобы об антисанитарии начальнице,узнав,что курьер привезший заказ,до этого контактировал с собакой.Господа,давайте же отделять мух от котлет,то есть жалость к собакам отдельно,а заведение общепита-отдельно.Довольно многие не захотели бы посещать такое заведение,узнав,что в нем привечают собак.Управляющая поступила как ответственная за санитарное состояние предприятия,предыдущая управляющая поощряла антисанитарию , необходимо было это прекратить,а жалеющий курьер лучше бы взял собаку домой.
20:07:06 24-02-2026
С такой теплой шкурой собака все годы жила себе спокойно в сибирские морозы на улице, пока зоошиза не решила ее спасать, теперь в клетке, в приюте.
23:49:04 24-02-2026
Видимо,курьер устроил скандал в интернете ради дешевого пиара.Бедная собака больше года пребывала на улице и в помещении,и никакой зоозащитник не озаботился ее судьбой,только демонстративно накрывали пледом,а сейчас обвинили управляющую во всех смертных грехах, ведь теперь так приятно казаться добренькими на ее фоне.Ошибка управляющей в том,что довела ситуацию до критической точки,а не вызвала вовремя отлов или не попыталась пристроить в приют,так как собак на предприятии общественного питания быть не должно.
01:16:14 25-02-2026
Руководству следовало бы,наоборот,поощрить управляющую,что оказалась профессионалом и не позволила превратить предприятие общественного питания в собачий приют(по санитарным правилам животным на таком предприятии находиться нельзя). Надо было разъяснить работникам,разбалованным предыдущей начальницей,что так быть не должно,и своевременно принять меры к определению собаки в приют или добрые руки зооволонтеров.
06:33:15 25-02-2026
Гость (01:16:14 25-02-2026) Руководству следовало бы,наоборот,поощрить управляющую,что о... Или в добрые руки корейцев или догхантеров...
20:37:57 25-02-2026
Руководство Додо Пиццы теперь вертится,как уж на сковородке,и пытается угодить зоозащитникам,обещая сделать предприятие дог френдли.Но при этом почему-то забывает о санитарных нормах и плохо защищает свою управляющую,которая просто добросовестно выполняла их же инструкции. Метаясь из крайности в крайность и принимая такие популистские меры,не боится ли такое руководство потерять других клиентов,которые не хотят видеть любых собак как внутри,так и снаружи таких заведений общепита,как с хозяевами,так и без.И они тоже имеют на это право.Тогда уж пусть делают отдельные залы с отдельным входом для любителей и не любителей собак или строят отдельные заведения,если хотят угодить(читай-иметь прибыль) и тем,и другим клиентам.
22:15:49 25-02-2026
Руководству Додо Пиццы надо было объяснить зоозащитникам, что собаку,конечно,жаль,и мы ее пристроим и позаботимся о ней,но при этом будем строго следовать санитарным нормам и принципам защиты здоровья людей,по которым животным не место на территории заведений общепита(как внутри,так и снаружи).Управляющая слишком рьяно выполняла наши инструкции,но по сути она права.Такая твердая позиция вызвала бы уважение и понимание с обеих сторон(как любителей,так и не любителей собак),а сейчас больше похоже на погоню за прибылью и боязнь потерять клиентов,хотя могут лишиться других.Не надо лицемерить,это не забота о животных и людях,а давление обстоятельств.
00:07:23 26-02-2026
Эмоциональным хотелкам зоозащитников нельзя поддаваться там,где речь идет о здоровье людей.В случае массового или даже единичного отравления из-за контактов персонала и курьеров с собаками накажут управляющую,а не прекраснодушных зоозащитников,которые легко отмажутся,ведь они хотели как лучше.
20:57:10 26-02-2026
Не надо доводить до абсурда и превращать страну в собачий сегунат,как это было в Японии,где это мракобесие закончилось истреблением всех собак.Собаки хороши там,где им место,но никак не в заведениях общественного питания,магазинах и аптеках.А зоозащитникам хорошо бы продумать свои действия хотя бы на ход вперед,ведь таким образом они,наоборот,настраивают население против себя,а не помогают своим подопечным.
12:13:35 27-02-2026
Переименуйте Додо Пиццу в Дог Пиццу и всем все будет понятно.Тогда люди,не желающие видеть собак на территории общепита,просто туда не пойдут,пусть там общаются единомышленники.
19:47:16 02-03-2026
Многих интересует вопрос,почему Роспотребнадзор и Санэпиднадзор до сих пор не высказали свое авторитетное мнение по этому вопросу,и где были эти специалисты все полтора года,пока бродячая собака находилась на территории заведения общественного питания.Если они считают это допустимым,пусть так и скажут общественности,что санитарные нормы на таких предприятиях уже ничего не значат,люди сделают свои выводы,кто против антисанитарии, будут знать,что там опасно,как в прямом,так и переносном смысле.