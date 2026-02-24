"Додо Пицца" поможет собаке, из‑за которой уволили курьера

Пес полтора года ночевал на крыльце заведения и получил кличку Додобоня. Экс-сотрудник пиццерии заботился о животном

24 февраля 2026, 11:38, ИА Амител

Собака / Фото: https://vk.com/achnov

Сеть пиццерий "Додо Пицца" взяла на себя обязательства по содержанию и лечению бездомной собаки, поселившейся возле одной из пиццерий в Челябинске. Об этом сообщила пресс‑служба компании в своем телеграм‑канале.

История получила огласку после публикации Агентства чрезвычайных новостей Челябинска. По данным издания, курьера пиццерии уволили за то, что в мороз он укрыл бездомную собаку гостевым пледом. Бывший сотрудник по имени Михаил рассказал, что животное уже полтора года ночует на крыльце заведения и получило кличку Додобоня.

Коллектив пиццерии присматривал за собакой, однако с приходом новой управляющей ситуация изменилась. Она пригрозила увольнением тем, кто продолжит заботиться о животном. Михаил отметил, что собака по‑прежнему живет на крыльце, и обратился к горожанам с просьбой помочь найти ей приют.

Благодаря совместным усилиям руководства приюта "Того" и Михаила собаку удалось найти и доставить в приют — сейчас она в безопасности. Гендиректор Dodo Brands Дмитрий Соловьев заявил:

«Мы возьмем на себя расходы на содержание, питание и ветеринарный уход собаки до тех пор, пока ей не будет найден любящий постоянный дом».

Соловьев пояснил, что управляющая пиццерией не поддержала поступок курьера из‑за опасений по поводу соблюдения санитарных норм и безопасности гостей. В связи с оказанным на нее и ее семью давлением женщину временно отстранили от работы.

В пресс‑службе также уточнили, что увольнение курьера планировалось еще до инцидента с собакой. По словам Соловьева, компания провела с бывшим сотрудником разговор — "спокойно и открыто" обсудила сложившуюся ситуацию.