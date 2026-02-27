"Результаты шокируют". В Госдуме предложили проверить ход индексации зарплат бюджетников
79% участников опроса, который провел депутат ГД, отмечают, что им ничего не прибавили
27 февраля 2026, 13:25, ИА Амител
Минтруд РФ попросили проверить индексацию зарплат отдельным категориям работников бюджетной сферы. С такой просьбой к ведомству обратился депутат Госдумы Сергей Миронов.
«Ежегодно у нас в стране должны индексировать зарплаты бюджетникам. С 1 января предусмотрена индексация в размере 7,6%. На дворе скоро март, и я решил в своем телеграм-канале провести опрос среди бюджетников, как у них прошла индексация. Результаты, прямо скажем, шокируют», — отметил Миронов.
Как показал опрос, в котором приняли участие 6,4 тыс. человек, только у 5% индексацию провели в должном размере, а 79% участников опроса ответили, что им ничего не прибавили.
«Понятно, что итоги онлайн-опроса можно назвать некорректными, но сомневаюсь, что столь удручающая картина возникла на пустом месте. Тут нужно разбираться. Будет очень некрасиво, если государство не выполняет свои, даже столь скромные обязательства перед людьми», — подчеркнул Миронов.
Ранее жители Барнаула назвали сумму "справедливой" минимальной зарплаты. Напомним, с 1 января 2026 года федеральный МРОТ установлен на уровне 27,1 тыс. рублей.
13:27:58 27-02-2026
Неужели!!! Разве такое возможно вообще
14:19:20 27-02-2026
Да, не говорите. Никогда не было такого и вот опять! А Росстата всё растёт.
13:29:18 27-02-2026
Бюджетникам индексируют не зарплату, а оклады. Зарплата остается прежняя, на увеличение зарплат никаких дополнительных федеральных денег не дают, а в регионах денег нет.
13:51:38 27-02-2026
Это он еще не проводил опрос о медпомощи, пенсиях и росте цен.
13:55:19 27-02-2026
Заткните Сережку-десантника, от его популистских разговоров уже тошнит.
13:56:34 27-02-2026
До подготовки к выборам его это не интересовало. Ругаться нельзя, поэтому...........
14:27:27 27-02-2026
В прошлом году такой же был популизм, добавили копейки, и то только в июне, в виде премии за 1 квартал, например в Журавликах....
14:31:31 27-02-2026
пусть пересчитают реальные зп и показатели - вообще в щель забьются от благолепия
15:28:47 27-02-2026
Ну уж давайте тогда афишировать зарплаты театралов чиновников различных уровнев лотосферу (руководителей разных лотерей и о это будет "бомба"А если вот просто показать только правдиво пенсии то и говорить не о чем .А проверять индивидуально работяг учителей и тд это геноцид.В обще о чем думают наверху наверно как бы еще у народа отобрать деньги за комуналку в которой ничего не меняется кроме тарифов. Как пел В.С.Высоцкий - все не так ребята.
16:02:17 24-03-2026
У нас тоже не растет зарплата и не один год...