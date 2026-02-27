"Результаты шокируют". В Госдуме предложили проверить ход индексации зарплат бюджетников

79% участников опроса, который провел депутат ГД, отмечают, что им ничего не прибавили

27 февраля 2026, 13:25, ИА Амител

Минтруд РФ попросили проверить индексацию зарплат отдельным категориям работников бюджетной сферы. С такой просьбой к ведомству обратился депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Ежегодно у нас в стране должны индексировать зарплаты бюджетникам. С 1 января предусмотрена индексация в размере 7,6%. На дворе скоро март, и я решил в своем телеграм-канале провести опрос среди бюджетников, как у них прошла индексация. Результаты, прямо скажем, шокируют», — отметил Миронов.

Как показал опрос, в котором приняли участие 6,4 тыс. человек, только у 5% индексацию провели в должном размере, а 79% участников опроса ответили, что им ничего не прибавили.

«Понятно, что итоги онлайн-опроса можно назвать некорректными, но сомневаюсь, что столь удручающая картина возникла на пустом месте. Тут нужно разбираться. Будет очень некрасиво, если государство не выполняет свои, даже столь скромные обязательства перед людьми», — подчеркнул Миронов.

Ранее жители Барнаула назвали сумму "справедливой" минимальной зарплаты. Напомним, с 1 января 2026 года федеральный МРОТ установлен на уровне 27,1 тыс. рублей.