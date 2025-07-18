Нового руководителя избрали в Завьяловском районе Алтайского края
Им стал начальник управления ветеринарии Юрий Ходунов
18 июля 2025, 13:40, ИА Амител
Новым главой Завьяловского района Алтайского края избран Юрий Ходунов, пишет "Атмосфера" со ссылкой на источник в районной администрации.
Избрание руководителя состоялось на 21-й сессии районного собрания депутатов. В голосовании участвовали 18 человек.
"За кандидатуру Ходунова отдали голоса 16 депутатов, один проголосовал против, а один бюллетень был признан недействительным", – отмечает издание.
Всего за пост боролись два претендента: начальник управления ветеринарии Юрий Ходунов и директор СПК колхоз "Камышенский" Денис Ланкутей.
При этом и.о. главы района Максим Селлер отозвал свою кандидатуру по личным обстоятельствам.
4 марта в Завьяловском районе убили главу местной администрации Николая Онищенко. После произошедшего предполагаемый убийца Анатолий Фенин попытался свести счеты с жизнью. С тяжелым ранением головы его перевезли в больницу Барнаула и ввели в искусственную кому. 9 марта он скончался. Возможной причиной трагедии как родные Фенина, так и жители села называют слишком высокое давление на него, в том числе на фоне уголовных дел.
14:17:57 18-07-2025
Протеже, нет?
14:31:47 18-07-2025
В связях порочащих не состоит?
14:47:45 18-07-2025
А физрука нового не выбрали ?