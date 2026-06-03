Предварительное голосование "Единой России" собрало более 10 миллионов участников

Дмитрий Медведев назвал процедуру ключевым элементом выборов

03 июня 2026, 14:00, ИА Амител

Заседание "Единой России" / Фото: пресс-служба партии

"Единая Россия" подвела итоги предварительного голосования, по итогам которого жители всех российских регионов определили представителей партии для участия в выборах различных уровней, запланированных на осень. Внутрипартийная процедура продемонстрировала высокий уровень вовлеченности и стала крупнейшим механизмом отбора кандидатов.

"Политическая зрелость"

Председатель партии Дмитрий Медведев заявил, что "Единая Россия" остается единственной политической силой в стране, которая проводит открытый внутрипартийный отбор. Он подчеркнул, что партия исходит из принципа, согласно которому ключевые решения принимают избиратели.

«Избирателям даны все возможности заранее определить, кто будет бороться за право представлять их интересы в высшей законодательной власти. Это наша позиция, она проверена временем. Она предполагает особую ответственность кандидатов перед гражданами. Такой подход означает политическую зрелость партии, ее готовность работать в интересах миллионов людей», — отметил он.

В партии добавляют, что участие в процедуре с 2009 года является обязательным требованием для всех потенциальных кандидатов.

Масштаб участия и уровень конкуренции

В 2026 году на участие в предварительном голосовании было подано порядка 22 тысяч заявок. В голосовании приняли участие свыше 10 миллионов человек по всей стране.

В "Единой России" отмечают высокий уровень конкуренции между кандидатами:

в среднем на одно место в Госдуме приходилось около 12 претендентов;

на мандаты в региональных парламентах — примерно семь человек на место.

По оценке партии, такие показатели отражают значительный интерес к участию в политической жизни и высокий уровень внутренней конкурентности.

В предварительном голосовании в Алтайском крае приняли участие 416 человек: 45 заявились на выдвижение на выборы в Государственную Думу, еще более 370 человек боролись за право стать кандидатами в депутаты краевого парламента.

Участие ветеранов СВО

Отдельное внимание в ходе процедуры было уделено участникам специальной военной операции. Как сообщили в партии, от них поступило около 1300 заявок на участие в предварительном отборе.

Победителями стали 480 участников СВО, которые получили возможность представлять партию на выборах различных уровней.

Дмитрий Медведев отметил, что это свидетельствует о доверии к людям, имеющим боевой опыт и прошедшим службу в зоне СВО.

«Это хороший результат. И лучшее доказательство того, что люди в целом доверяют нашим товарищам — тем, кто является ветераном, кто участвовал в СВО», — подчеркнул политик.

Работа над обновлением Народной программы

Параллельно партия продолжает формировать обновленную Народную программу. От граждан уже поступило более 1,5 млн предложений.

После анализа инициатив были выделены семь основных направлений, включая:

демографические вопросы;

развитие новых профессий;

устранение кадрового дефицита;

сокращение региональных дисбалансов;

экономические вызовы;

внешнее давление;

стратегическое развитие страны.

В партии подчеркивают, что программа формируется на основе прямых запросов граждан и отражает актуальные общественные потребности.

Предварительное голосование "Единой России" проводилось с 25 по 31 мая в электронном формате на федеральной платформе партии и охватило все регионы страны. Для обеспечения прозрачности и защиты данных применялись цифровые механизмы контроля, включая технологии шифрования и систему наблюдения за ходом процедуры. Итоги голосования будут использованы при формировании окончательных списков кандидатов, которые партия планирует утвердить в рамках предвыборных процедур.