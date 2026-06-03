Пропавший в Таиланде ветеран МЧС нашелся после "путешествия во времени"

Мужчина сам вернулся к семье спустя несколько дней

03 июня 2026, 13:45, ИА Амител

Таиланд / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Пропавший в Паттайе ветеран МЧС из Ангарска оказался жив и здоров, пишет rg.ru. Поздно ночью 2 июня он позвонил жене и сказал, что возвращается домой.

Напомним, россиянин вместе с семьей приехал на курорт отмечать свой выход на пенсию. Но пропал вечером 30 мая после прогулки с другом до "Паттайя-парка".