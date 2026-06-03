Пропавший в Таиланде ветеран МЧС нашелся после "путешествия во времени"
Мужчина сам вернулся к семье спустя несколько дней
03 июня 2026, 13:45, ИА Амител
Таиланд / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Пропавший в Паттайе ветеран МЧС из Ангарска оказался жив и здоров, пишет rg.ru. Поздно ночью 2 июня он позвонил жене и сказал, что возвращается домой.
Напомним, россиянин вместе с семьей приехал на курорт отмечать свой выход на пенсию. Но пропал вечером 30 мая после прогулки с другом до "Паттайя-парка".
«Через полчаса после звонка житель Ангарска действительно пришел в кондоминиум, в котором они с женой и детьми остановились. Мужчина был абсолютно уверен, что отсутствовал всего несколько часов, а также, что вернулся домой в ночь на воскресенье, а не на вторник», — отмечает издание.
13:52:27 03-06-2026
А был то где? Это Таиланд, там женщина может оказться другого пола. Возможно поэтому и не помнит
13:53:17 03-06-2026
Таиланд, он такой. Всё возможно и попасть на девочку-мальчика и курнув сигаретку выпасть из времени и пространства))
14:15:31 03-06-2026
ВВП (13:53:17 03-06-2026) Таиланд, он такой. Всё возможно и попасть на девочку-мальчик... Всё он помнит, ему понравилось, но он стесняется рассказать что именно понравилось
13:57:36 03-06-2026
Тайский чай он такой) Теперь дома нужно пописать в баночку и на анализ...
14:04:18 03-06-2026
Был с леди-боем под травкой?
14:17:29 03-06-2026
Ох сколько спецов по Таю отписалось. Во все тяжкие там уходили, судя по описанным знаниям.
14:25:59 03-06-2026
Гость (14:17:29 03-06-2026) Ох сколько спецов по Таю отписалось. Во все тяжкие там уходи... Слетайте, посмотрите, попробуйте))
14:39:40 03-06-2026
ВВП (14:25:59 03-06-2026) Слетайте, посмотрите, попробуйте))... Зачем? Поверю вам и прочим опытным на слово. Со знанием дела отписались.
14:21:16 03-06-2026
Я и без таиландов могу во времени потеряться, пока у друзей телепортационная жидкость не закончится, а потом сказать что инопланетяне украли
15:28:06 03-06-2026
Гость (14:21:16 03-06-2026) Я и без таиландов могу во времени потеряться, пока у друзей ... Таиландские инопланетяне не просто крадут, но и производят ректальное зондирование похищенного.
16:51:13 03-06-2026
Ветеран МЧС поехал в Тай отметить выход на пенсию. Неплохо... Я тож ветеран труда и пенсионер и стаж 44года и работаю иначе не выжить. Как же нас надрали с повышением пенсионного возраста.
16:56:32 03-06-2026
Кость (16:51:13 03-06-2026) Ветеран МЧС поехал в Тай отметить выход на пенсию. Неплохо..... Ну выбрал неправильно профессию. Будешь знать. В следующей жизни не ошибись.
19:03:17 03-06-2026
Кхм... (16:56:32 03-06-2026) Ну выбрал неправильно профессию. Будешь знать. В следующей ж... Это точно. Военные летчики могут в 31 год уже на пенсию уходить (20 льготных лет выслуги, год за два), а сейчас еще раньше ( год за три в связи с СВО).
16:57:45 03-06-2026
экстремал, чё.
09:24:48 04-06-2026
Тут недавно аж 46 сотрудников МЧС площадь возгорания в 5 м2 тушили и ещё 14 единиц техники привезли. Все на пенсию торопятся и в Таиланд.