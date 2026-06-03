НОВОСТИПроисшествия

Пропавший в Таиланде ветеран МЧС нашелся после "путешествия во времени"

Мужчина сам вернулся к семье спустя несколько дней

03 июня 2026, 13:45, ИА Амител

Таиланд / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Таиланд / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Пропавший в Паттайе ветеран МЧС из Ангарска оказался жив и здоров, пишет rg.ru. Поздно ночью 2 июня он позвонил жене и сказал, что возвращается домой.

Напомним, россиянин вместе с семьей приехал на курорт отмечать свой выход на пенсию. Но пропал вечером 30 мая после прогулки с другом до "Паттайя-парка".

«Через полчаса после звонка житель Ангарска действительно пришел в кондоминиум, в котором они с женой и детьми остановились. Мужчина был абсолютно уверен, что отсутствовал всего несколько часов, а также, что вернулся домой в ночь на воскресенье, а не на вторник», — отмечает издание. 

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Происшествия пропал человек
       

Комментарии 15

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Гость

13:52:27 03-06-2026

А был то где? Это Таиланд, там женщина может оказться другого пола. Возможно поэтому и не помнит

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ВВП

13:53:17 03-06-2026

Таиланд, он такой. Всё возможно и попасть на девочку-мальчика и курнув сигаретку выпасть из времени и пространства))

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Гость

14:15:31 03-06-2026

ВВП (13:53:17 03-06-2026) Таиланд, он такой. Всё возможно и попасть на девочку-мальчик... Всё он помнит, ему понравилось, но он стесняется рассказать что именно понравилось

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Гость

13:57:36 03-06-2026

Тайский чай он такой) Теперь дома нужно пописать в баночку и на анализ...

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Гость

14:04:18 03-06-2026

Был с леди-боем под травкой?

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Гость

14:17:29 03-06-2026

Ох сколько спецов по Таю отписалось. Во все тяжкие там уходили, судя по описанным знаниям.

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ВВП

14:25:59 03-06-2026

Гость (14:17:29 03-06-2026) Ох сколько спецов по Таю отписалось. Во все тяжкие там уходи... Слетайте, посмотрите, попробуйте))

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Гость

14:39:40 03-06-2026

ВВП (14:25:59 03-06-2026) Слетайте, посмотрите, попробуйте))... Зачем? Поверю вам и прочим опытным на слово. Со знанием дела отписались.

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Гость

14:21:16 03-06-2026

Я и без таиландов могу во времени потеряться, пока у друзей телепортационная жидкость не закончится, а потом сказать что инопланетяне украли

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Гость

15:28:06 03-06-2026

Гость (14:21:16 03-06-2026) Я и без таиландов могу во времени потеряться, пока у друзей ... Таиландские инопланетяне не просто крадут, но и производят ректальное зондирование похищенного.

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Кость

16:51:13 03-06-2026

Ветеран МЧС поехал в Тай отметить выход на пенсию. Неплохо... Я тож ветеран труда и пенсионер и стаж 44года и работаю иначе не выжить. Как же нас надрали с повышением пенсионного возраста.

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Кхм...

16:56:32 03-06-2026

Кость (16:51:13 03-06-2026) Ветеран МЧС поехал в Тай отметить выход на пенсию. Неплохо..... Ну выбрал неправильно профессию. Будешь знать. В следующей жизни не ошибись.

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Пенсионер

19:03:17 03-06-2026

Кхм... (16:56:32 03-06-2026) Ну выбрал неправильно профессию. Будешь знать. В следующей ж... Это точно. Военные летчики могут в 31 год уже на пенсию уходить (20 льготных лет выслуги, год за два), а сейчас еще раньше ( год за три в связи с СВО).

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Musik

16:57:45 03-06-2026

экстремал, чё.

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Гость

09:24:48 04-06-2026

Тут недавно аж 46 сотрудников МЧС площадь возгорания в 5 м2 тушили и ещё 14 единиц техники привезли. Все на пенсию торопятся и в Таиланд.

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