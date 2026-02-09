Домовые чаты в Max станут обязательными с 1 сентября

Как уточнили в Госдуме, речь идет о дополнительном канале связи

09 февраля 2026, 23:05, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Домовые чаты в мессенджере Max станут обязательными с 1 сентября, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

С сентября вступают в силу изменения в правила управления многоквартирными домами, которые касаются порядка взаимодействия управляющих компаний с жителями, пояснил он.

«Согласно им, управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы обязаны обеспечить возможность официального взаимодействия с жителями через национальный мессенджер Max», — сказал депутат.

Он отметил, что речь идет о дополнительном канале связи — личный прием, письменные обращения, телефон и другие способы взаимодействия сохранятся.