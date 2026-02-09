Домовые чаты в Max станут обязательными с 1 сентября
Как уточнили в Госдуме, речь идет о дополнительном канале связи
09 февраля 2026, 23:05, ИА Амител
Домовые чаты в мессенджере Max станут обязательными с 1 сентября, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
С сентября вступают в силу изменения в правила управления многоквартирными домами, которые касаются порядка взаимодействия управляющих компаний с жителями, пояснил он.
«Согласно им, управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы обязаны обеспечить возможность официального взаимодействия с жителями через национальный мессенджер Max», — сказал депутат.
Он отметил, что речь идет о дополнительном канале связи — личный прием, письменные обращения, телефон и другие способы взаимодействия сохранятся.
"...речь идет о дополнительном канале связи..."
🤣
Это каким образом "дополнительный канал" может быть "обязательным"?
Они в полуклинику давно ходили? Может, у депутатов там тоже очередь на много месяцев к терапевту?
07:50:19 10-02-2026
Нафиг этот Макс никому не сдался. Как был чат в Телеге, так и остается.
08:04:31 10-02-2026
Гость (07:50:19 10-02-2026) Нафиг этот Макс никому не сдался. Как был чат в Телеге, так ... Какие претензии к Максу? Мне просто узнать, не надо тут распаляться. Мне просто интересно.
08:20:41 10-02-2026
Гость (08:04:31 10-02-2026) Какие претензии к Максу? Мне просто узнать, не надо тут расп... К самому месседжеру претензии только у разработчиков и они обоснованы. Если за несколько месяцев вы о них не узнали, значит это на столько вас интересует.
Претензии у граждан к агрессивным способам навязывания , которые вызывают по большей части отторжение
08:53:44 10-02-2026
Гость (08:20:41 10-02-2026) К самому месседжеру претензии только у разработчиков и они о... То есть логических объяснений ноль, только эмоциональные сопли типа «ани миня заставляють». Понятно. Еще одна истеричка.
09:06:21 10-02-2026
Гость (08:53:44 10-02-2026) То есть логических объяснений ноль, только эмоциональные соп... Нет. Претензии к тому, что предлагается держать все яйца в одной корзине. То есть разок взломав вот это вот, кто-то получит доступ вообще ко всем твоим данным. Оно надо?
09:40:50 10-02-2026
Гость (08:53:44 10-02-2026) То есть логических объяснений ноль, только эмоциональные соп...
именно так, истерички, которых "заставляяяяют", смешно.
10:01:52 10-02-2026
Гость (09:40:50 10-02-2026) именно так, истерички, которых "заставляяяяют", смешно.... Сходите в Телегу к Астапову, например, насладитесь, так сказать. Именно что заставляют.
07:58:03 10-02-2026
Вообще терпеть не могу эти домовые чаты. Сплетни одни, никаких решений....
09:07:11 10-02-2026
И каким образом УК может заставить кого-то сидеть в этом чате?..
09:42:24 10-02-2026
Гость (09:07:11 10-02-2026) И каким образом УК может заставить кого-то сидеть в этом чат...
вы читать пробовали, а точнее понять прочитанное? в статье говорится о том, что УК должны обеспечить связь с гражданами через макс, а вы можете и дальше игнорировать, никто вас силком никуда не тащит
10:05:36 10-02-2026
Гость (09:42:24 10-02-2026) вы читать пробовали, а точнее понять прочитанное? в ста... Так о том и речь - будет еще одна мертворожденная структура. И так с Госуслуг в почту реклама этого чата валится) Там хоть комментировать-то в каналах уже можно, или все еще нет?
12:38:50 10-02-2026
А кто в семье не разобрался в домовые чаты можно?
14:30:17 10-02-2026
А потом прокуратура скажет, что это по желанию?
22:37:49 10-02-2026
шлагбаумы в мах добавьте все по стране принудительно, а то чё они по-старинке с телефонами