14 августа 2025, 19:00, ИА Амител

Старый дом / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле средний возраст домов на вторичном рынке составляет 25 лет – это немного ниже, чем в среднем по России, так что в столице Алтайского края довольно "молодой" фонд, выяснили эксперты "Циан.Аналитики".

«В Барнауле дореволюционных домов на вторичном рынке – менее 0,1%, довоенных и послевоенных – 5%, советских пятиэтажек – 15%, советских панельных и блочных домов выше пяти этажей – 17%, советских кирпичных домов выше пяти этажей – 5%, постсоветских панельных и блочных домов – 13%, постсоветских монолитных и кирпичных домов – 17%, недавних новостроек (с 2015 года) – 28%», – говорится в исследовании.

Среди сибирских городов "моложе" дома на вторичном рынке только в Новосибирске (24 года). В Красноярске "вторичка" по возрасту, как в Барнауле, – 25 лет.

Более старый фонд среди сибирских городов в Иркутске (26 лет), в Томске (29 лет), в Кемерове и Омске (33 года). Самая старая "вторичка" в России находится в Новокузнецке (42 года).

Средний возраст домов, в которых продаются квартиры на вторичном рынке крупных российских городов, – 28 лет.

Самая молодая "вторичка" в Сочи (14 лет) и Краснодаре (13 лет). Там более половины домов построены после 2015 года.

«Последние пять лет средний возраст квартир на вторичном рынке крупных городов РФ не меняется. Высокие темпы жилищного строительства и инвестиционная активность остановили старение "вторички". Выход в продажу недавних новостроек, приобретенных инвесторами в период низких ставок, компенсировал естественное старение жилого фонда», – отметила эксперт "Циан.Аналитики" Елена Бобровская.

