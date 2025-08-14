Дореволюционных — менее 0,1%. В Барнауле средний возраст домов на вторичном рынке – 25 лет
Среди сибирских городов "моложе" дома на "вторичке" только в Новосибирске
В Барнауле средний возраст домов на вторичном рынке составляет 25 лет – это немного ниже, чем в среднем по России, так что в столице Алтайского края довольно "молодой" фонд, выяснили эксперты "Циан.Аналитики".
«В Барнауле дореволюционных домов на вторичном рынке – менее 0,1%, довоенных и послевоенных – 5%, советских пятиэтажек – 15%, советских панельных и блочных домов выше пяти этажей – 17%, советских кирпичных домов выше пяти этажей – 5%, постсоветских панельных и блочных домов – 13%, постсоветских монолитных и кирпичных домов – 17%, недавних новостроек (с 2015 года) – 28%», – говорится в исследовании.
Среди сибирских городов "моложе" дома на вторичном рынке только в Новосибирске (24 года). В Красноярске "вторичка" по возрасту, как в Барнауле, – 25 лет.
Более старый фонд среди сибирских городов в Иркутске (26 лет), в Томске (29 лет), в Кемерове и Омске (33 года). Самая старая "вторичка" в России находится в Новокузнецке (42 года).
Средний возраст домов, в которых продаются квартиры на вторичном рынке крупных российских городов, – 28 лет.
Самая молодая "вторичка" в Сочи (14 лет) и Краснодаре (13 лет). Там более половины домов построены после 2015 года.
«Последние пять лет средний возраст квартир на вторичном рынке крупных городов РФ не меняется. Высокие темпы жилищного строительства и инвестиционная активность остановили старение "вторички". Выход в продажу недавних новостроек, приобретенных инвесторами в период низких ставок, компенсировал естественное старение жилого фонда», – отметила эксперт "Циан.Аналитики" Елена Бобровская.
Ранее аналитики выяснили, что загородные дома в Алтайском крае за лето подешевели на 2%, а в Республике Алтай рекордно подорожали даже по российским меркам.
19:38:08 14-08-2025
будут сносить - пишите. старый кирпич, доски, антик оттуда вытащим. вот бы порыться ....мечта
07:49:09 15-08-2025
Перевожу на русский: реально имеющих историческую ценность домов в Барнауле - 0,1% от общего количества. Остальное - совковый хлам и современный новодел.
08:10:20 15-08-2025
Правильный перевод таков: Остальное - советское массовое строительство и современный хлам.
16:34:10 15-08-2025
А сколько снесено домов дореволюционного периода за последние годы? Такими темпами скоро по пальцам таких домов можно пересчитать .
16:40:14 15-08-2025
Хрущевки были рассчитаны на 25 лет (особенно панельные - из-за металлических закладных деталей). Потом продлили еще на 25 лет, потом еще на 20 лет до 70 лет. Интересно, когда они начнут сыпаться?
16:52:08 15-08-2025
Гость (16:40:14 15-08-2025) Хрущевки были рассчитаны на 25 лет (особенно панельные - из-... Срок эксплуатации хрущевок (кирпичных) продлили до 100 лет.
19:43:34 15-08-2025
Гость (16:52:08 15-08-2025) Срок эксплуатации хрущевок (кирпичных) продлили до 100 лет.... а потом еще на 100 лет продлят, но от этого они не будут более прочными и безопасными. Металлические закладные детали и сварочные швы, которые связывают панели в единое целое, чтобы дом не сложился как карточный домик, поддаются коррозии, т.е . прочность домов со временем ставится под угрозу. Хотелось бы, чтобы не бездумно продлевали ,а делали объективную оценку состояния по каждому дому.
07:52:01 16-08-2025
Гость (19:43:34 15-08-2025) а потом еще на 100 лет продлят, но от этого они не будут бол... Там нет панелей, там кирпич