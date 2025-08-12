Речь идет о Республике Алтай, а в Алтайском крае, наоборот, чуть-чуть подешевели из-за падения спроса

12 августа 2025, 15:44, ИА Амител

Загородный дом / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Республике Алтай загородные дома за лето 2025 года подорожали на 14%, а в Алтайском крае подешевели на 2%, выяснили эксперты "Циан.Аналитики".

«В Республике Алтай средняя стоимость загородного дома в продаже в августе 2025 года – 27,9 млн рублей, динамика за год – 1%, за лето – 14%. В Алтайском крае средняя стоимость дома – 11,9 млн рублей, динамика за год – 8%, за лето – минус 2%», – говорится в исследовании.

Отмечается, что наибольшие темпы роста цен за летний период зафиксированы в Республике Алтай (14%), Костромской (18%) и Курганской областях (15%).

Также в тройку сибирских регионов по стоимости домов вошли Кемеровская область (14,6 млн рублей) и Красноярский край (14,5 млн).

Как уточнила эксперт "Циан.Аналитики" Елена Бобровская, в целом по России цены на рынке загородного жилья почти не растут, так как спрос снизился на 25% относительно лета прошлого года:

«Среди причин – заградительно высокие ставки по ипотеке, ужесточение ее выдачи по льготным программам, адаптация к переходу на использование эскроу-счетов, рост цен на строительные материалы. Сезонная активность в этом году была выражена слабее обычного: программа сельской ипотеки оказалась ограничена по объемам финансирования, а прием заявок по ней начался только в апреле, а не в начале года».

Как отмечают аналитики, текущий рост цен уступает показателям предыдущих лет. Средняя стоимость домов почти не меняется с начала года, не помог даже активный сезон. Продавцы редко решаются на заметное повышение из-за сложностей, с которыми столкнулся сегмент.

В итоге снижение спроса приводит к накоплению предложения в экспозиции.