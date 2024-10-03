Дорогие стоматологи. Врач о ценах на лечение, качестве и о том, как сохранить зубы

Директор клиники "Стоматология Серебряковых" рассказала, как правильно ухаживать за зубами, чтобы реже обращаться к врачам

03 октября 2024, 09:51, ИА Амител erid: LjN8KUVoN

Почему людям еще не начали выращивать новые зубы и когда уже подешевеют услуги стоматологов, рассказала в "Переговорке" на amic.ru Екатерина Серебрякова, главный врач и директор клиники "Стоматология Серебряковых". Поговорили о том, из чего складывается стоимость лечения зубов, какими материалами сегодня пользуются стоматологи, чтобы сохранять высокое качество своей работы, а также о том, почему этот бизнес стал низкомаржинальным. Екатерина рассказала, при каких условиях стоматологи и вовсе могут остаться без работы. Также мы узнали, вредно ли отбеливание, зачем до последнего сохранять свой зуб и почему не надо бояться ставить коронки.

Кто в "Переговорке"



Серебрякова Екатерина Евгеньевна – директор и главный врач "Стоматологии Серебряковых". А еще – представитель династии стоматологов Серебряковых, которые многие годы успешно работали в разных медицинских учреждениях Барнаула. Несколько лет назад семья решила открыть свой собственный стоматологический центр. В 2019 году была построена клиника "Стоматология Серебряковых", закуплено современное оборудование. В клинике сейчас работает десять докторов, которые сделали счастливыми уже более 8000 пациентов.

01:50 К чему обязывает фамилия в названии клиники?

03:27 Почему услуги стоматологов такие дорогие? "Сделать ногти на три недели стоит 2,5 тысячи рублей, а пломбу на пять лет – 6-8 тысяч", – указывает Екатерина Серебрякова.



05:45 Насколько полезен для зубов ирригатор, который сейчас советуют друг другу все вокруг?

07:02 Можно ли пользоваться зубной нитью и как вообще правильно это делать?

08:27 "Ой, нет!" Почему нужно насовсем отказаться от зубочисток?

09:12 Какие новые технологии сегодня используют стоматологи при "починке" зубов и какой на самом деле срок годности у пломбы и коронки.

11:07 "Мы против белых". Насколько необходимо отбеливать зубы?

12:55 Какие вопросы задать стоматологу, чтобы понять, кто перед нами – профессионал или дилетант?

14:52 "Просто это очень крупный бизнес". О том, почему до сих пор не начали выращивать людям зубы. Екатерина предполагает, что для кого-то эта услуга уже, может быть, есть.

16:46 Правда ли, что даже разрушенный зуб нужно сохранять до последнего?

18:16 А какие у стоматологов бывают проблемы с зубами?

18:51 "Это все миф". Насколько верно утверждение, что под коронкой зуб сгниет?

19:21 Опять об отбеливании. Екатерина Серебрякова рассказывает, "убивает" ли эта процедура зубную эмаль и какие противопоказания для нее могут быть.

ООО "Стоматология Серебряковых"

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Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста