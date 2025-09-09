Дорожные службы проводят асфальтирование улицы Мятной в Барнауле
Площадь асфальтируемого участка составит 2560 квадратных метров
09 сентября 2025, 08:46, ИА Амител
В Барнауле продолжается реализация программы инициативного бюджетирования. Как сообщили в мэрии, муниципальное предприятие "Автодорстрой" ведет работы по укладке асфальта на улице Мятной в микрорайоне Спутник.
Асфальтобетонное покрытие проезжей части укладывается на участке от улицы Клюквенной до улицы Смородиновой. Кроме того, завершено асфальтирование примыканий по проспекту Коммунаров – от дома № 195 до проезда Огородного, 31. Основные работы на этом отрезке были выполнены в минувшие выходные.
Перед укладкой покрытия дорожные службы провели планировку территорий, отсыпку основания щебнем и подготовительные работы. Площадь асфальтируемого участка по улице Мятной составит 2560 квадратных метров, на участке проспекта Коммунаров с поворотом в проезд Огородный – около 680 квадратных метров.
Программа инициативного бюджетирования предусматривает участие горожан в определении объектов благоустройства и направлена на улучшение качества городской инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае на 70% завершено обновление автодороги Заринск – Смазнево – Голуха – Цементный завод.
А когда доделают улицу Лимонная? В проекте по инициативному бюджетированию работы должны были быть завершены в 2024 году, на 10.09.2025 до сих пор ничего не доделано.